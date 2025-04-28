Почему нельзя ставить кровать напротив двери: важные правила фэн-шуй в спальне

2:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Фэн-шуй, древнее китайское искусство гармонизации пространства, — это не просто модный тренд в интерьере. Особенно когда речь идет о спальне — самом личном и энергочувствительном уголке дома. Здесь правильная расстановка предметов может сделать разницу между глубоким, восстанавливающим сном и ощущением постоянного внутреннего напряжения.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Интерьер спальни

Спальня — энергетический центр дома

В фэн-шуй спальня считается священным пространством, где тело заряжается, ум очищается, а душа находит баланс. Это место не только для сна, но и для восстановления жизненных сил, любви и личной энергии. Любые сбои в энергетике спальни могут отразиться на здоровье, настроении и даже на отношениях с близкими. Поэтому так важно следовать проверенным правилам, помогающим направить поток энергии в нужное русло.

Главное правило: положение кровати

Самое важное правило фэн-шуй для спальни касается расположения кровати. Ни в коем случае нельзя ставить ее так, чтобы ноги "смотрели" прямо на дверь. Это положение называют "позицией гроба", и оно символически связано с утечкой энергии, ухудшением сна и повышенным уровнем стресса.

Идеальное размещение кровати: изголовье должно плотно упираться в сплошную стену, кровать должна быть видна от двери, но не стоять на одной линии с ней.

Такое положение создает ощущение защищенности и контроля над пространством, позволяя энергии свободно циркулировать в комнате.

Что делать, если идеальное размещение невозможно?

Если планировка спальни не позволяет расположить кровать в "правильной" позиции, можно скорректировать поток энергии с помощью ширмы или другого декора, визуально отделяющего кровать от двери. Главное — создать атмосферу уюта, безопасности и энергетического комфорта.

Ведь сон — это не просто отдых, а важная перезагрузка всей жизненной энергии, согласно принципам фэн-шуй.

Уточнения

Фэншуй или фэн-шуй — даосская практика символического освоения (организации) пространства. Адепты считают, что с помощью фэншуй можно выбрать «наилучшее» место для строительства дома или захоронения.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.