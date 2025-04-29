Маленькие трюки для кухни, которые сэкономят ваше время и нервы

Каждый день мы теряем часы на мелкую рутину — моем посуду, вытираем столы, складываем продукты. Но что, если привычные вещи можно заставить работать умнее и облегчить себе жизнь?
Не ограничивайтесь чисткой зубов. Зубной щёткой удобно:
удалять грязь из стыков между плиткой;
очищать клавиатуру;
аккуратно мыть ювелирные изделия.
А если обернуть щётку тканью — получится идеальная мини-тряпка для полировки кранов.
Губки быстро становятся рассадником бактерий, но есть способ продлить их жизнь:
тщательно промывайте их с мылом;
прогревайте в микроволновке 1-2 минуты (убедитесь, что нет металлических вставок).
Ещё один лайфхак: разрежьте губку пополам. Она будет сохнуть быстрее и прослужит дольше.
Разлили масло? Посыпьте пятно крупной солью — жир впитается, и вы уберёте его за секунду.
Духовка в пятнах? Нанесите пасту из соды и воды, оставьте на ночь, а утром просто протрите тряпкой.
Зелень заворачивайте во влажное бумажное полотенце и убирайте в контейнер.
Лук и чеснок лучше хранить в сетчатых мешочках — так они не заплесневеют.
Положите мармеладного мишку в банку с сахаром — он впитает лишнюю влагу и спасёт сахар от комков.
Не выбрасывайте треснувшие кастрюли и чашки:
Старые кастрюли можно превратить в стильные горшки для цветов — достаточно проделать дренажные отверстия.
Треснувшую посуду можно обернуть тканью и использовать как подставку под горячее.
А маленькие кастрюльки подойдут для хранения инструментов в гараже.
Всё гениальное действительно просто — и начинается с того, что у вас уже есть под рукой.
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
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