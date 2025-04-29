Маленькие трюки для кухни, которые сэкономят ваше время и нервы

2:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждый день мы теряем часы на мелкую рутину — моем посуду, вытираем столы, складываем продукты. Но что, если привычные вещи можно заставить работать умнее и облегчить себе жизнь?

Фото: https://www.freepik.com Кухня

Обычная зубная щётка — ваш секретный инструмент

Не ограничивайтесь чисткой зубов. Зубной щёткой удобно:

удалять грязь из стыков между плиткой;

очищать клавиатуру;

аккуратно мыть ювелирные изделия.

А если обернуть щётку тканью — получится идеальная мини-тряпка для полировки кранов.

Как спасти губку для посуды

Губки быстро становятся рассадником бактерий, но есть способ продлить их жизнь:

тщательно промывайте их с мылом;

прогревайте в микроволновке 1-2 минуты (убедитесь, что нет металлических вставок).

Ещё один лайфхак: разрежьте губку пополам. Она будет сохнуть быстрее и прослужит дольше.

Легкая уборка кухни: трюки без усилий

Разлили масло? Посыпьте пятно крупной солью — жир впитается, и вы уберёте его за секунду.

Духовка в пятнах? Нанесите пасту из соды и воды, оставьте на ночь, а утром просто протрите тряпкой.

Как сохранить продукты свежими дольше

Зелень заворачивайте во влажное бумажное полотенце и убирайте в контейнер.

Лук и чеснок лучше хранить в сетчатых мешочках — так они не заплесневеют.

Положите мармеладного мишку в банку с сахаром — он впитает лишнюю влагу и спасёт сахар от комков.

Вторая жизнь старой посуды

Не выбрасывайте треснувшие кастрюли и чашки:

Старые кастрюли можно превратить в стильные горшки для цветов — достаточно проделать дренажные отверстия.

Треснувшую посуду можно обернуть тканью и использовать как подставку под горячее.

А маленькие кастрюльки подойдут для хранения инструментов в гараже.

Всё гениальное действительно просто — и начинается с того, что у вас уже есть под рукой.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).





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