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Странный запах в холодильнике? Вот как убрать его за минуту без лишних затрат

2:01
Недвижимость

Холодильник начал странно пахнуть, хотя испорченных продуктов вроде нет? Не спешите искать дорогие средства. Спасение уже ждёт вас на кухне — это обычная губка для мытья посуды.

Туалетная бумага в холодильнике
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Туалетная бумага в холодильнике

Как превратить губку в поглотитель запахов

Перед использованием губку нужно подготовить: промыть под проточной водой, тщательно отжать и хорошо просушить. Это важно, чтобы исключить перенос бактерий.

Чистую губку размещают в холодильнике — лучше в центре, где максимальная циркуляция воздуха. Там она начнёт работать как естественный абсорбент: впитывать избыточную влагу и нейтрализовать неприятные запахи.

Почему это работает

Избыточная влажность создаёт идеальные условия для размножения микробов, провоцирующих неприятные запахи. Губка "обирает" лишнюю влагу, замедляя процессы гниения продуктов.

Метод настолько прост, что кажется невероятным: всего одна губка помогает сохранить свежесть внутри холодильника без лишних затрат.

Как ухаживать за губкой

  • Раз в три дня губку нужно извлекать, промывать и сушить.

  • Каждые две недели обязательно заменяйте губку на новую, чтобы избежать накопления бактерий.

Для кого подходит метод

Приём работает в любых условиях:

  • в маленьких офисных холодильниках,

  • в крупных семейных моделях.

Особенно полезен для холодильников с высокой загрузкой, где даже небольшая ошибка может привести к неприятному запаху.

Как усилить эффект

Периодически протирайте полки раствором соды — это создаст дополнительный барьер для бактерий и усилит эффект от губки.

Экономия и экология

Метод абсолютно бесплатный: достаточно использовать губку, которая уже есть в хозяйстве. Это экологичная альтернатива одноразовым поглотителям запахов.

Бонус: весь процесс занимает меньше минуты, а результат заметен уже через несколько часов.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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