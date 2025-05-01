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6 ошибок при хранении зимней одежды, которые испортят вещи за лето

Недвижимость

С приходом весны самое время убрать пуховики, пальто и свитера подальше до следующего сезона. Хочется сделать это быстро: сложить всё в контейнер и забыть до осени. Но пара часов, потраченных на правильную подготовку, продлит жизнь вашим вещам на годы.

Встроенный шкаф
Фото: https://www.freepik.com by dit26978
Встроенный шкаф

Разбираем самые частые ошибки при хранении зимней одежды — и как их не допустить.

Ошибка № 1: убирать грязные вещи

Даже если одежда выглядит чистой, на ней всё равно остаются следы пота, себума, еды и ароматов. Со временем всё это портит ткань и привлекает моль.

  • Как правильно: перед хранением обязательно постирайте или сдайте вещи в химчистку. Так вы сохраните свежесть и избавитесь от пятен, которые за полгода успели бы "въесться" намертво.

Ошибка № 2: забыть о защите от моли

Дырки на любимом свитере — худший сюрприз осени. И нафталин здесь не помощник: его пары токсичны для человека.

  • Как правильно: используйте натуральные средства — саше с лавандой или кедровыми шариками. Они отпугивают моль и приятно пахнут. Главное — выбирать простые моющие средства без ароматизаторов для стирки зимних вещей: запахи привлекают вредителей.

Ошибка № 3: запихивать вещи в один контейнер

Когда одежда сложена слишком плотно, ткани мнутся, деформируются, а влажность внутри контейнера может привести к появлению затхлого запаха или даже плесени.

  • Как правильно: выбирайте коробки из дышащих материалов (например, плотного картона) и не забивайте их под завязку. Для зимней обуви используйте специальные колодки.

Ошибка № 4: хранить в неправильном месте

Тепло, сырость и солнце — враги зимней одежды. Погреба с сыростью, балконы под солнцем и места с резкими перепадами температуры только навредят тканям.

  • Как правильно: храните одежду в прохладном, сухом и защищённом от света месте. Идеально подойдут гардеробные комнаты или шкафы внутри квартиры.

Ошибка № 5: не упаковывать деликатные вещи

Кашемир, шерсть, дорогие ткани требуют особого подхода. Заворачивать их в обычную упаковочную бумагу нельзя — в ней содержатся кислоты, разрушающие волокна.

  • Как правильно: используйте бескислотную архивную бумагу и картонные коробки для хранения самых ценных вещей.

Ошибка № 6: хранить одежду в вакуумных пакетах

Вакуумная упаковка подходит для переезда, но не для длительного хранения. Плотно сжатая ткань теряет форму, волокна повреждаются, а запах пластика легко впитывается.

  • Как правильно: выбирайте воздухопроницаемые чехлы и пакеты, оставляйте одежде немного пространства.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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