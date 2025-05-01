6 ошибок при хранении зимней одежды, которые испортят вещи за лето

С приходом весны самое время убрать пуховики, пальто и свитера подальше до следующего сезона. Хочется сделать это быстро: сложить всё в контейнер и забыть до осени. Но пара часов, потраченных на правильную подготовку, продлит жизнь вашим вещам на годы.
Разбираем самые частые ошибки при хранении зимней одежды — и как их не допустить.
Даже если одежда выглядит чистой, на ней всё равно остаются следы пота, себума, еды и ароматов. Со временем всё это портит ткань и привлекает моль.
Дырки на любимом свитере — худший сюрприз осени. И нафталин здесь не помощник: его пары токсичны для человека.
Когда одежда сложена слишком плотно, ткани мнутся, деформируются, а влажность внутри контейнера может привести к появлению затхлого запаха или даже плесени.
Тепло, сырость и солнце — враги зимней одежды. Погреба с сыростью, балконы под солнцем и места с резкими перепадами температуры только навредят тканям.
Кашемир, шерсть, дорогие ткани требуют особого подхода. Заворачивать их в обычную упаковочную бумагу нельзя — в ней содержатся кислоты, разрушающие волокна.
Вакуумная упаковка подходит для переезда, но не для длительного хранения. Плотно сжатая ткань теряет форму, волокна повреждаются, а запах пластика легко впитывается.
Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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