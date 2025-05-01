Как сэкономить тысячи: 8 товаров, которые лучше купить б/у

2:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Платить полную цену за многие товары — не самая разумная трата. Эксперты по финансам уверены: некоторые вещи лучше искать среди подержанных — и вы не только сэкономите деньги, но и получите отличное качество.

Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Рубли

Детская одежда

Дети растут стремительно — иногда одежду успевают надеть всего пару раз. Подержанные комбинезоны и куртки сохраняют тепло ничуть не хуже новых, а ваш бюджет останется целее.

Оборудование для спортзала

Новые тренажёры быстро превращаются в вешалки для одежды. Покупая беговую дорожку или гантели "с рук", вы часто получаете почти новый инвентарь за символическую цену.

Ювелирные украшения

Бриллианты и золото сильно теряют в цене при перепродаже. Загляните в ломбард: там можно найти роскошные украшения по цене намного ниже магазинной.

Мобильные кондиционеры и обогреватели

Такая техника нередко продается после одного сезона использования. Выгодная покупка, если устройство моложе пяти лет: старые модели могут быть менее эффективными и безопасными.

Учебники

Учебники стоят дорого, особенно те, что нужны всего на один семестр. Подержанные книги в комиссионках или на досках объявлений помогут неплохо сэкономить, а потом их можно будет продать дальше.

Игрушки для детей

Игрушки быстро теряют новизну для ребёнка, зато на вторичном рынке можно найти отличные экземпляры за небольшую сумму. Особенно выгодно покупать дорогие игрушки, которые были в ходу всего пару раз.

Мебель

Качественная старая мебель служит десятилетиями. Немного обновления — новый слой краски или лак — и вещь снова будет радовать глаз, причём обойдётся в разы дешевле магазинной.

Декор для дома

Яркие детали интерьера лучше искать на блошиных рынках или в интернете. Так можно найти уникальные вещи с историей и избежать переплаты за серийные товары.

Покупая некоторые вещи подержанными, вы не только экономите деньги, но и делаете осознанный вклад в более разумное потребление. Главное — внимательно проверять качество перед покупкой и выбирать товары, которые действительно могут прослужить ещё долго. Такой подход помогает не просто сберечь бюджет, но и сделать повседневные расходы более осознанными и выгодными.

Уточнения

Экономия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.



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