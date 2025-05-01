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Как сэкономить тысячи: 8 товаров, которые лучше купить б/у

2:29
Недвижимость

Платить полную цену за многие товары — не самая разумная трата. Эксперты по финансам уверены: некоторые вещи лучше искать среди подержанных — и вы не только сэкономите деньги, но и получите отличное качество.

Рубли
Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Рубли

Детская одежда

  • Дети растут стремительно — иногда одежду успевают надеть всего пару раз. Подержанные комбинезоны и куртки сохраняют тепло ничуть не хуже новых, а ваш бюджет останется целее.

Оборудование для спортзала

  • Новые тренажёры быстро превращаются в вешалки для одежды. Покупая беговую дорожку или гантели "с рук", вы часто получаете почти новый инвентарь за символическую цену.

Ювелирные украшения

  • Бриллианты и золото сильно теряют в цене при перепродаже. Загляните в ломбард: там можно найти роскошные украшения по цене намного ниже магазинной.

Мобильные кондиционеры и обогреватели

  • Такая техника нередко продается после одного сезона использования. Выгодная покупка, если устройство моложе пяти лет: старые модели могут быть менее эффективными и безопасными.

Учебники

  • Учебники стоят дорого, особенно те, что нужны всего на один семестр. Подержанные книги в комиссионках или на досках объявлений помогут неплохо сэкономить, а потом их можно будет продать дальше.

Игрушки для детей

  • Игрушки быстро теряют новизну для ребёнка, зато на вторичном рынке можно найти отличные экземпляры за небольшую сумму. Особенно выгодно покупать дорогие игрушки, которые были в ходу всего пару раз.

Мебель

  • Качественная старая мебель служит десятилетиями. Немного обновления — новый слой краски или лак — и вещь снова будет радовать глаз, причём обойдётся в разы дешевле магазинной.

Декор для дома

  • Яркие детали интерьера лучше искать на блошиных рынках или в интернете. Так можно найти уникальные вещи с историей и избежать переплаты за серийные товары.

Покупая некоторые вещи подержанными, вы не только экономите деньги, но и делаете осознанный вклад в более разумное потребление. Главное — внимательно проверять качество перед покупкой и выбирать товары, которые действительно могут прослужить ещё долго. Такой подход помогает не просто сберечь бюджет, но и сделать повседневные расходы более осознанными и выгодными.

Уточнения

Экономия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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