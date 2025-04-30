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Лоток стиральной машины весь в налёте? Вот как быстро вернуть ему чистоту

2:00
Недвижимость

Кажется, что отсек для порошка сам по себе остаётся чистым — ведь туда постоянно поступает вода и моющее средство. Но на деле всё иначе: остатки порошка, жесткая вода и загрязнения образуют налет, который со временем забивает отверстия и ухудшает качество стирки. А вещи начинают пахнуть не свежестью, а неприятной сыростью.

стиральная машина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
стиральная машина

Как справиться с проблемой? Есть проверенные и простые способы.

Способ 1. Лимонная кислота и сода

Идеальный вариант для запущенных случаев:

  • Раствори пакетик лимонной кислоты в литре горячей воды.
  • Замочи лоток в растворе на ночь.
  • Помой отсек — большая часть налета отойдет.
  • Приготовь новый раствор: литр воды + ложка пищевой соды + ложка кальцинированной соды.
  • Замочи лоток еще на час или снова на ночь.
  • Снова промой под теплой водой.
  • Для идеального результата можно ещё раз замочить в растворе лимонной кислоты.

Что это даёт: лимонная кислота растворяет известковый налет, сода смягчает воду и возвращает белизну пластику.

Способ 2. Столовый уксус

Если налет небольшой:

  • Вынь контейнер и положи его в таз.
  • Залей 9% белый уксус прямо в отсеки, чтобы покрыть загрязнения.
  • Через 2 минуты добавь 2 стакана кипятка.
  • Оставь на 2 часа.
  • Почисти жесткой щеткой.

Важно: нельзя использовать яблочный уксус — он может оставить пятна!

Как предотвратить появление налета

  • Промывай лоток горячей водой после каждой стирки.
  • Оставляй отсек открытым до полного высыхания.
  • Не превышай дозировку порошка - избыток всегда оседает в лотке.
  • Выбирай качественные моющие средства и следи за уровнем жесткости воды.

Регулярная профилактика — залог не только чистоты, но и долгой службы стиральной машины.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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