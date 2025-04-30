Лоток стиральной машины весь в налёте? Вот как быстро вернуть ему чистоту

Кажется, что отсек для порошка сам по себе остаётся чистым — ведь туда постоянно поступает вода и моющее средство. Но на деле всё иначе: остатки порошка, жесткая вода и загрязнения образуют налет, который со временем забивает отверстия и ухудшает качество стирки. А вещи начинают пахнуть не свежестью, а неприятной сыростью.
Как справиться с проблемой? Есть проверенные и простые способы.
Идеальный вариант для запущенных случаев:
Что это даёт: лимонная кислота растворяет известковый налет, сода смягчает воду и возвращает белизну пластику.
Если налет небольшой:
Важно: нельзя использовать яблочный уксус — он может оставить пятна!
Регулярная профилактика — залог не только чистоты, но и долгой службы стиральной машины.
Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.
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