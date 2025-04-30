Проверено мамами: лайфхак для удаления пятен от ручек за копейки

1:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Появление пятен от шариковой ручки на мебели — распространённая проблема, особенно в семьях с детьми. Однако расстраиваться не стоит: существует простой и эффективный способ вернуть мебели прежний вид с помощью подручного средства, которое есть почти в каждом доме.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лак для волос

Лак для волос против чернильных пятен

Неожиданно, но лак для волос отлично справляется с удалением следов от шариковой ручки. Всё благодаря содержащемуся в составе спирту, который растворяет чернила и облегчает их удаление.

Инструкция по удалению пятен

Обильно распылить лак для волос непосредственно на загрязнённый участок.

Пока лак не высох, начать аккуратно оттирать пятно сухой чистой салфеткой или мягкой тряпкой.

Продолжать растирать поверхность до полного исчезновения следов чернил.

После удаления пятна дать поверхности полностью высохнуть.

Полезные советы

Метод особенно хорошо работает на гладких поверхностях: столах, шкафах, комодах.

При чистке мягкой мебели потребуется больше времени и аккуратности, но результат будет заметен.

Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется использовать лак для волос с высоким содержанием спирта.

Простое средство, которое может спасти мебель и избавить от необходимости использовать агрессивную химию. Лак для волос поможет быстро и без лишних усилий справиться с неприятными пятнами.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.