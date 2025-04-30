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Проверено мамами: лайфхак для удаления пятен от ручек за копейки

1:31
Недвижимость

Появление пятен от шариковой ручки на мебели — распространённая проблема, особенно в семьях с детьми. Однако расстраиваться не стоит: существует простой и эффективный способ вернуть мебели прежний вид с помощью подручного средства, которое есть почти в каждом доме.

Лак для волос
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лак для волос

Лак для волос против чернильных пятен

Неожиданно, но лак для волос отлично справляется с удалением следов от шариковой ручки. Всё благодаря содержащемуся в составе спирту, который растворяет чернила и облегчает их удаление.

Инструкция по удалению пятен

  • Обильно распылить лак для волос непосредственно на загрязнённый участок.
  • Пока лак не высох, начать аккуратно оттирать пятно сухой чистой салфеткой или мягкой тряпкой.
  • Продолжать растирать поверхность до полного исчезновения следов чернил.
  • После удаления пятна дать поверхности полностью высохнуть.

Полезные советы

  • Метод особенно хорошо работает на гладких поверхностях: столах, шкафах, комодах.
  • При чистке мягкой мебели потребуется больше времени и аккуратности, но результат будет заметен.
  • Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется использовать лак для волос с высоким содержанием спирта.

Простое средство, которое может спасти мебель и избавить от необходимости использовать агрессивную химию. Лак для волос поможет быстро и без лишних усилий справиться с неприятными пятнами.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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