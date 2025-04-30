Проверено мамами: лайфхак для удаления пятен от ручек за копейки

Появление пятен от шариковой ручки на мебели — распространённая проблема, особенно в семьях с детьми. Однако расстраиваться не стоит: существует простой и эффективный способ вернуть мебели прежний вид с помощью подручного средства, которое есть почти в каждом доме.
Неожиданно, но лак для волос отлично справляется с удалением следов от шариковой ручки. Всё благодаря содержащемуся в составе спирту, который растворяет чернила и облегчает их удаление.
Простое средство, которое может спасти мебель и избавить от необходимости использовать агрессивную химию. Лак для волос поможет быстро и без лишних усилий справиться с неприятными пятнами.
Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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