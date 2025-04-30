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8 невероятных способов использовать нашатырь в быту и один важный запрет

3:16
Недвижимость

Нашатырный спирт — один из самых мощных и доступных помощников в уборке. Он справляется там, где другие средства бессильны. Но работать с ним нужно правильно.

Сумка первой помощи
Фото: commons.wikimedia.org by ProjectManhattan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сумка первой помощи

Важно помнить о безопасности

  • Никогда не смешивайте нашатырный спирт с отбеливателем.
  • Используйте его только в хорошо проветриваемых помещениях.
  • Надевайте защитные перчатки и очки.
  • Берегите детей и домашних животных от контакта с парами.
  • Избегайте попадания в глаза и на слизистые оболочки.

Что можно идеально очистить с помощью нашатырного спирта

Стекла и зеркала

  • Нашатырь отлично обезжиривает и удаляет следы воды без разводов. Для мытья окон добавьте стакан нашатырного спирта в четыре литра воды, распылите раствор и протрите стекло безворсовой салфеткой.

Не используйте для чистки стеклокерамических плит — можно повредить поверхность.

Украшения

  • Чтобы вернуть блеск кольцам и браслетам, замочите их на 10-15 минут в смеси четверти стакана нашатыря и полутора стаканов воды. Потом аккуратно почистите мягкой щеткой.

Не подходит для пористых камней, белого золота, посеребренных или позолоченных изделий.

Электрические плиты и духовки

  • Растворите полстакана нашатыря в четырёх литрах горячей воды и обработайте загрязнённые поверхности губкой. При стойких пятнах пропитайте бумажное полотенце раствором, накройте загрязнение и оставьте на час.

Решетки духовки

  • Положите решетки в двойной мусорный пакет, добавьте два стакана нашатырного спирта, герметично закройте и оставьте на ночь. Затем легко удалите грязь жёсткой губкой.

Плитка и ванна

  • Мыльный налёт легко убирается смесью горячей воды и нашатыря (стакан на 4 литра). Нанесите раствор, оставьте на 5 минут, затем смойте.

Обязательно обеспечьте хорошее проветривание!

Хрусталь

  • Протрите бокалы и салатницы тканью, смоченной раствором (1 столовая ложка аммиака на 2 чашки воды). Для сильных загрязнений добавьте каплю моющего средства.

Бельё

  • Нашатырь помогает удалить жирные пятна, следы дезодоранта и затхлый запах без риска появления желтых пятен. Просто добавьте чашку нашатырного спирта в барабан стиральной машины (если средство для стирки не содержит хлор).

Грязную посуду

  • Для очищения пригоревшей посуды наполните мойку тёплой водой, добавьте полстакана нашатыря и немного моющего средства. Эта смесь без труда удалит старый жир и остатки пищи.

Нашатырный спирт — это простое и доступное средство, которое может значительно облегчить уборку в доме. Главное — помнить о мерах предосторожности и правильно готовить растворы. С его помощью можно вернуть блеск стеклам, плитке, посуде и даже освежить текстиль. Иногда самые эффективные решения — это вовсе не дорогая бытовая химия, а проверенные временем средства, которые работают без лишней химии и лишних затрат.

Уточнения

Нашатырный спирт (также аммиачная вода) - водный раствор аммиака (10 % концентрации аммиака в воде), бесцветная прозрачная жидкость с резким запахом.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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