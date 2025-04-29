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Ваш диван пахнет затхлостью? Вот как быстро вернуть ему свежий аромат

2:47
Недвижимость

Смена сезона — подходящий момент для обновления атмосферы в доме. Специалисты по клинингу делятся проверенными способами, как придать обивке мебели восхитительный и стойкий аромат.

Гостиная
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Гостиная

Выбор аромата

Перед началом ухода рекомендуется определиться с новым ароматом для дома. Специалисты советуют на летний сезон выбирать легкие цветочные и цитрусовые ноты, такие как жасмин, лаванда, лимон и грейпфрут. Эти запахи наполняют пространство свежестью и энергией.

Чистка обивки

Прежде чем ароматизировать мебель, необходимо устранить все источники неприятных запахов. Профессиональные клинеры рекомендуют несколько эффективных методов:

  • Пищевая сода: рассыпать соду по обивке, оставить на ночь, затем тщательно пропылесосить. Средство эффективно устраняет стойкие запахи.
  • Воздействие солнечного света: прямые солнечные лучи и свежий воздух помогают уничтожить бактерии и естественно освежить ткань.
  • Пар: использование пароочистителя или отпаривателя размягчает пятна и устраняет микробы без применения химии.
  • Озонатор: аппарат быстро уничтожает бактерии и вирусы, придавая мебели запах чистоты и свежести после дождя.
  • Энзимные чистящие средства: эти препараты справляются с белковыми загрязнениями и эффективно устраняют специфические запахи.

Ароматизация обивки

После очистки можно переходить к ароматизации. Для этого существуют различные безопасные способы:

  • Эфирные масла: смесь из воды и эфирных масел, таких как лимон, гвоздика, розмарин, распыляется на ткань. Рекомендуемая пропорция: 20 капель масла на полстакана воды.
  • Салфетки для сушильной машины: помещенные под чехлы или в подушки, они долго сохраняют свежий аромат.
  • Ароматические саше: натуральные наполнители — травы, кожура цитрусовых, специи — размещаются в хлопковых мешочках под подушками или между складками обивки.
  • Лимонный сок: смесь сока и горячей воды используется для опрыскивания мебели. Метод требует предварительной проверки на незаметном участке, чтобы избежать обесцвечивания темных тканей.
  • Спреи для текстиля: специальные ароматические спреи создают на обивке стойкий и насыщенный запах, аналогичный духам для интерьера.

Профессионалы подчёркивают: регулярная чистка мебели и аккуратная ароматизация способны значительно улучшить общее впечатление от помещения и создать ощущение уюта.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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