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Как вернуть простыням ослепительную белизну: проверенные способы без хлорки и риска испортить ткань

2:10
Недвижимость

Поначалу новые простыни радуют белизной и гладкостью. Но проходит немного времени — и вместо идеальной ткани появляются тусклые, серые простыни. В чём причина? И главное — можно ли это исправить? Разбираем самые частые ошибки и даём решения.

Сушка белья
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Gäbler, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Сушка белья

6 причин потери белизны

Загрязнения кожи

  • Себум и пот ночью впитываются в ткань, вызывая желтизну и серость. Эти загрязнения накапливаются, постепенно меняя цвет волокон.

Несортированная стирка

  • Если стирать белые простыни вместе с цветными вещами, красящие пигменты могут мигрировать на ткань, придавая ей тусклый оттенок.

Неправильное хранение

  • Плохая вентиляция и повышенная влажность в шкафу создают условия для плесени и грибка, которые оставляют пятна и неприятный запах.

Пыль в спальне

  • Пыль оседает не только на мебели, но и на постельном белье. Если не менять простыни регулярно, ткань тускнеет.

Остатки моющего средства

  • Переизбыток порошка или плохое полоскание приводит к накоплению остатков, из-за чего ткань становится грубой и серой.

Жёсткая вода

  • Минералы в воде оседают на ткани, меняя её цвет и снижая эффективность моющих средств.

Как предотвратить потемнение простыней

  • Принимай душ перед сном и смывай косметику.
  • Стирай простыни раз в неделю, а наволочки — каждые 3-4 дня.
  • Используй смягчители воды или установи фильтр.
  • Сортируй бельё по цвету перед каждой стиркой.

Способы вернуть белизну

  • Пищевая сода: добавь полстакана к обычному порошку.
  • Бура (боракс): усилит действие стирки против серости.
  • Лимонный сок: выжми в барабан стиральной машины 3-4 столовые ложки.
  • Белый уксус: замочи простыни в растворе воды и уксуса на час, затем постирай.

Эти способы не только вернут ткани свежесть, но и помогут продлить срок службы любимого постельного белья.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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