Клещи не пройдут: 5 натуральных ароматов, которые работают лучше спрея

Весна приносит тепло, зелень и возможность проводить больше времени на природе. Однако вместе с приятными моментами возрастает риск встречи с клещами — переносчиками опасных инфекций. Чтобы защитить себя и своих близких, важно не только соблюдать стандартные меры предосторожности, но и использовать натуральные ароматические средства, которые способны отпугнуть насекомых не хуже магазинных аэрозолей.
Клещи предпочитают влажные, тенистые места: траву, кустарники, лесные опушки. Они активизируются при температуре воздуха от +18 до +20 °C. Чаще всего клещи встречаются в северных и центральных регионах России, включая Архангельскую, Ленинградскую, Калининградскую и Вологодскую области. Эпидемиологическую опасность представляют также Пермский край, Свердловская и Кировская области, районы Сибири и Дальнего Востока.
Некоторые запахи оказывают на клещей отпугивающий эффект:
Эфирные масла можно использовать для создания домашних спреев, нанося их на одежду, обувь или текстильные браслеты. Важно помнить: перед использованием необходимо провести тест на аллергию, нанеся небольшое количество масла на кожу.
Для дополнительной защиты доступны промышленные репелленты:
Комбинация мер предосторожности и применения натуральных или промышленных репеллентов помогает эффективно защититься от укусов клещей. Использование природных ароматов — доступный и приятный способ минимизировать риски во время прогулок и отдыха на природе.
Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).
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