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Микроволновка — друг или враг? Раскрываем правду, которую от вас скрывали

3:10
Недвижимость

Микроволновая печь стала неотъемлемой частью нашей жизни. Она экономит время, позволяет быстро разогреть еду и приготовить простые блюда. Однако многие задаются вопросом: не вредит ли этот бытовой прибор нашей пище и здоровью?

Микроволновая печь
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Микроволновая печь

Принцип работы микроволновой печи

Микроволновая печь использует электромагнитное излучение на частоте 2,45 ГГц. Этот компонент, называемый мегатроном, преобразует электрическую энергию в микроволны. Они вызывают вибрацию молекул воды в пище, что приводит к её нагреву. Важно отметить, что микроволны не выходят за пределы прибора благодаря герметичной конструкции. При правильном использовании микроволновая печь абсолютно безопасна для здоровья, пишет kondice.cz.

Влияние на питательные вещества

Многих беспокоит, что микроволны могут разрушать питательные вещества в пище. Однако исследования показывают, что потери при разогреве в микроволновке сопоставимы с потерями при других способах приготовления, таких как варка или тушение. Витамин С, например, разрушается при любом нагревании.

Вкус пищи

Некоторые считают, что еда, разогретая в микроволновке, теряет вкус. Это может быть связано с неправильным выбором режима или мощности нагрева. Слишком долгое или интенсивное воздействие микроволн может привести к высыханию пищи, что негативно сказывается на её вкусовых качествах.

Опасности пластика

Основной проблемой при использовании микроволновой печи являются пластиковые контейнеры. Они могут выделять микро- и нанопластик в пищу. Исследования показывают, что даже небольшое количество этих частиц может негативно влиять на здоровье. Поэтому важно выбирать контейнеры, не содержащие бисфенол А и фталаты.

Продукты, которые не стоит разогревать в микроволновке

Некоторые продукты не рекомендуется разогревать в микроволновой печи:

  • Сельдерей, капуста, шпинат, свекла. Эти овощи содержат вещества, которые при нагревании могут превращаться в нитрозамины — канцерогенные соединения.
  • Морковь. Она может содержать минералы, которые при контакте с микроволнами могут вызвать искрение.
  • Картофель. При разогреве в микроволновке он может стать источником ботулизма, опасного заболевания.
  • Брокколи. При обработке в микроволновке этот овощ теряет значительную часть своих питательных веществ.
  • Острый перец. В микроволновой печи он выделяет вещества, которые могут вызвать раздражение слизистых оболочек.

Микроволновая печь — удобный и быстрый способ разогреть пищу. Однако важно помнить о правилах безопасности и выбирать правильные ёмкости для разогрева. При правильном использовании микроволновка не представляет опасности для здоровья и сохраняет пищевую ценность продуктов.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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