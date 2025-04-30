Никаких микробов: вот почему деревянную посуду нужно обрабатывать именно так

Дерево — популярный материал для изготовления кухонных принадлежностей, таких как разделочные доски, ложки и другие столовые приборы. Однако при использовании деревянная посуда может накапливать бактерии и микробы, что требует особого ухода.
Почему деревянная посуда требует особого ухода?
Многие считают, что бактерии сильнее прилипают к деревянной разделочной доске, чем к пластиковой. Но исследования показали, что пористая структура дерева может даже способствовать лучшему удалению загрязнений. Проблема заключается в том, что деревянную посуду нельзя мыть в посудомоечной машине, так как вода может повредить её структуру, пишет kondice.cz.
Как правильно чистить деревянную разделочную доску?
Чтобы ваша деревянная разделочная доска оставалась гигиеничной и долговечной, следуйте этим простым шагам:
Дополнительные советы по уходу за деревянной посудой
Чтобы ваша деревянная посуда служила вам как можно дольше, следуйте этим рекомендациям:
Разделочная доска — предмет кухонного обихода предназначенный для резания или разрубания продуктов питания.
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