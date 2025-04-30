Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ешь и худей: продукты, которые помогут отказаться от сладкого без усилий
Что за вкус у медведя? Мясо, которое не оставит равнодушным
Русский Алёша, благодаря которому болгарские герои стали памятниками
Удобно, но опасно: какая поза во сне вызывает хронические боли
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Пузико на удачу? Как лишний вес превращает кошек в ходячую проблему
Старая машина — не повод лить старое масло
Порей потолстел и засиял: одна маленькая хитрость — и грядка как с картинки
Древо-динозавр, считавшееся вымершим миллионы лет, впервые плодоносит в саду пожилой пары

Никаких микробов: вот почему деревянную посуду нужно обрабатывать именно так

2:26
Недвижимость

Дерево — популярный материал для изготовления кухонных принадлежностей, таких как разделочные доски, ложки и другие столовые приборы. Однако при использовании деревянная посуда может накапливать бактерии и микробы, что требует особого ухода.

Разделочная доска
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Разделочная доска

Почему деревянная посуда требует особого ухода?

Многие считают, что бактерии сильнее прилипают к деревянной разделочной доске, чем к пластиковой. Но исследования показали, что пористая структура дерева может даже способствовать лучшему удалению загрязнений. Проблема заключается в том, что деревянную посуду нельзя мыть в посудомоечной машине, так как вода может повредить её структуру, пишет kondice.cz.

Как правильно чистить деревянную разделочную доску?

Чтобы ваша деревянная разделочная доска оставалась гигиеничной и долговечной, следуйте этим простым шагам:

  1. Вымойте доску под проточной водой и слегка протрите её тканью.
  2. Посыпьте поверхность пищевой содой и оставьте на 15 минут. Пищевая сода помогает удалить поверхностные загрязнения.
  3. Сбрызните доску уксусом. Это создаст бурлящую реакцию, которая поможет избавиться от стойких загрязнений и жира.
  4. Тщательно очистите доску мягкой щёткой, делая круговые движения.
  5. Промойте доску под проточной водой ещё раз.
  6. Обработайте доску лимонным соком или лимонной кислотой. Лимон обладает антибактериальными свойствами и помогает нейтрализовать запахи.
  7. Промойте доску ещё раз и дайте ей полностью высохнуть.
  8. При необходимости обработайте доску подходящим маслом, чтобы защитить её поверхность.

Дополнительные советы по уходу за деревянной посудой

Чтобы ваша деревянная посуда служила вам как можно дольше, следуйте этим рекомендациям:

  • Замачивайте доску перед использованием. Это поможет предотвратить впитывание соков из мяса или ярко окрашенных овощей и фруктов.
  • Регулярно проверяйте состояние доски. Если она начала деформироваться, замените её на новую.
  • Избегайте использования агрессивных моющих средств, которые могут повредить поверхность древесины.
    Следуя этим простым правилам, вы сможете сохранить свою деревянную посуду в отличном состоянии и обеспечить её долговечность.

Уточнения

Разделочная доска — предмет кухонного обихода предназначенный для резания или разрубания продуктов питания.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Битва народов — самый грандиозный военный памятник, построенный на костях русских воинов
Мировое наследие
Битва народов — самый грандиозный военный памятник, построенный на костях русских воинов Аудио 
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали
Садоводство, цветоводство
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали Аудио 
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Авто
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему? Аудио 
Популярное
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?

Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.

На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС. ЕС брошен критический вызов Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
Бархатная нежность: вот как приготовить восхитительный картофель в сливках, тающий во рту
Из леса в тренды: секрет густых волос наших бабушек, который снова в моде
Что съесть вместо десерта: продукты, которые отбивают тягу к сахару
Что съесть вместо десерта: продукты, которые отбивают тягу к сахару
Последние материалы
Удобно, но опасно: какая поза во сне вызывает хронические боли
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Пузико на удачу? Как лишний вес превращает кошек в ходячую проблему
Старая машина — не повод лить старое масло
Порей потолстел и засиял: одна маленькая хитрость — и грядка как с картинки
Древо-динозавр, считавшееся вымершим миллионы лет, впервые плодоносит в саду пожилой пары
Тайный архив прямо в телефоне: как записать звонок — и не нарушить закон
Секреты восстановления кожи после солнечных ванн: больше никакого шелушения
Руки протягивает: Симоньян рассказала, как общается с лежащим в реанимации Кеосаяном
Хитрости при монтаже светодиодных лент, о которых не сказал продавец
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.