Никаких микробов: вот почему деревянную посуду нужно обрабатывать именно так

2:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Дерево — популярный материал для изготовления кухонных принадлежностей, таких как разделочные доски, ложки и другие столовые приборы. Однако при использовании деревянная посуда может накапливать бактерии и микробы, что требует особого ухода.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Разделочная доска

Почему деревянная посуда требует особого ухода?

Многие считают, что бактерии сильнее прилипают к деревянной разделочной доске, чем к пластиковой. Но исследования показали, что пористая структура дерева может даже способствовать лучшему удалению загрязнений. Проблема заключается в том, что деревянную посуду нельзя мыть в посудомоечной машине, так как вода может повредить её структуру, пишет kondice.cz.

Как правильно чистить деревянную разделочную доску?

Чтобы ваша деревянная разделочная доска оставалась гигиеничной и долговечной, следуйте этим простым шагам:

Вымойте доску под проточной водой и слегка протрите её тканью. Посыпьте поверхность пищевой содой и оставьте на 15 минут. Пищевая сода помогает удалить поверхностные загрязнения. Сбрызните доску уксусом. Это создаст бурлящую реакцию, которая поможет избавиться от стойких загрязнений и жира. Тщательно очистите доску мягкой щёткой, делая круговые движения. Промойте доску под проточной водой ещё раз. Обработайте доску лимонным соком или лимонной кислотой. Лимон обладает антибактериальными свойствами и помогает нейтрализовать запахи. Промойте доску ещё раз и дайте ей полностью высохнуть. При необходимости обработайте доску подходящим маслом, чтобы защитить её поверхность.

Дополнительные советы по уходу за деревянной посудой

Чтобы ваша деревянная посуда служила вам как можно дольше, следуйте этим рекомендациям:

Замачивайте доску перед использованием . Это поможет предотвратить впитывание соков из мяса или ярко окрашенных овощей и фруктов.

. Это поможет предотвратить впитывание соков из мяса или ярко окрашенных овощей и фруктов. Регулярно проверяйте состояние доски . Если она начала деформироваться, замените её на новую.

. Если она начала деформироваться, замените её на новую. Избегайте использования агрессивных моющих средств, которые могут повредить поверхность древесины.

Следуя этим простым правилам, вы сможете сохранить свою деревянную посуду в отличном состоянии и обеспечить её долговечность.

Уточнения

Разделочная доска — предмет кухонного обихода предназначенный для резания или разрубания продуктов питания.



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