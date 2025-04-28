Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самая большая ошибка в спальне: как спасти интерьер при неудачной покраске стен
Тайное оружие веганов: этот белок построит мышцы не хуже мяса
Полёт без билета: что произошло с россиянкой, скрывшейся в самолёте на пути в Париж?
Не верите в магию растений? Узнайте, как огурцы и кукуруза могут превратить ваш огород в оазис
Кот замолчал — проблемы начались: когда отсутствие мяу должно насторожить
50+ и стильные ногти: не верьте, что возраст ограничивает красоту
Как из обычного мяса сделать легенду пикника: три советских рецепта
Меня поджарили: Филипп Киркоров едва не сгорел на сцене
Холера в мире: насколько реальны риски для России в 2025 году

Плесень в стиральной машине: откройте дверцу, пока не стало слишком поздно

1:31
Недвижимость

Мы все считаем стирку белья довольно простой задачей. Однако, на самом деле, даже такая обыденная работа может скрывать опасности, которые мы не всегда замечаем. Одним из самых распространённых и коварных ошибок является закрывание дверцы стиральной машины сразу после стирки.

стирка
Фото: https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
стирка

Кажется, что ничего страшного в этом нет, но на самом деле это может привести к серьёзным последствиям. Когда дверца закрыта, влага остаётся внутри барабана, создавая идеальные условия для размножения плесени и бактерий. Эти микроорганизмы не только могут испортить вашу одежду, но и вызвать неприятные запахи, которые сложно вывести.

Как избежать проблем

Для предотвращения развития плесени и бактерий после каждой стирки просто оставляйте дверцу машины открытой. Это позволит барабану хорошо проветриваться и высохнуть естественным образом. Такой простой шаг не только сохранит вашу технику в хорошем состоянии, но и сделает одежду после стирки приятно пахнущей.

Если этого не делать, вы рискуете столкнуться с двумя неприятными последствиями: ваша стиральная машина может начать работать хуже, а бельё будет не только плохо пахнуть, но и переносить на себя вредоносные бактерии.

Следуя простому совету оставить дверцу открытой, вы не только продлите срок службы стиральной машины, но и обеспечите себе чистую, свежую одежду без лишних запахов.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Восточная привычка, которая делает волосы гуще — без дорогостоящих процедур
Красота и стиль
Восточная привычка, которая делает волосы гуще — без дорогостоящих процедур Аудио 
Не снимайте себя на камеру, не раздевайтесь и не флиртуйте: названы главные правила этикета в спортзале
Новости спорта
Не снимайте себя на камеру, не раздевайтесь и не флиртуйте: названы главные правила этикета в спортзале Аудио 
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Авто
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие Аудио 
Популярное
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения

Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?

Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи
Китайско-американская война пошлин набирает обороты Светлана Батанова Пересидеть Трампа, чтобы расправиться с Россией — такой курс взяла Европа Любовь Степушова Голодные покупатели: как их выбор пищи зависит от вкуса и внешнего вида — шокирующие факты Игорь Буккер
В лучших отелях туалеты чистят только этим — вам обязательно стоит попробовать
Символ эксклюзивности: почему все хотят жить в "Белом дереве"
Вороны научились видеть то, что не замечают люди: сенсационное открытие
Вороны научились видеть то, что не замечают люди: сенсационное открытие
Последние материалы
Самая большая ошибка в спальне: как спасти интерьер при неудачной покраске стен
Тайное оружие веганов: этот белок построит мышцы не хуже мяса
Полёт без билета: что произошло с россиянкой, скрывшейся в самолёте на пути в Париж?
Не верите в магию растений? Узнайте, как огурцы и кукуруза могут превратить ваш огород в оазис
Кот замолчал — проблемы начались: когда отсутствие мяу должно насторожить
50+ и стильные ногти: не верьте, что возраст ограничивает красоту
Как из обычного мяса сделать легенду пикника: три советских рецепта
Меня поджарили: Филипп Киркоров едва не сгорел на сцене
Холера в мире: насколько реальны риски для России в 2025 году
Восторг и критика: как Польша планирует реализовать амбициозный проект АЭС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.