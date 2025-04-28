Самая большая ошибка в спальне: как спасти интерьер при неудачной покраске стен

2:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Цвета окружают нас везде — и дома, и в офисах. Но некоторые оттенки могут испортить настроение и даже качество сна. Один цвет, который особенно часто встречается в чешских спальнях, дизайнеры считают настоящим провалом. И это — фиолетовый.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Интерьер спальни

Почему фиолетовый раздражает дизайнеров

Когда-то фиолетовый был в моде. Сегодня же его называют устаревшим и угнетающим. Особенно нежелателен этот цвет в спальне — месте, где важны покой и расслабление.

Фиолетовый может:

Создавать чувство тревоги и меланхолии,

Плохо отражать свет и делать комнату мрачной,

Ассоциироваться с трауром в разных культурах.

В результате в спальне с такими стенами сложнее расслабиться и спокойно заснуть.

Немного — хорошо, много — плохо

Если вам всё-таки нравится фиолетовый, не стоит отказываться от него совсем. Главное — не окрашивать в этот цвет все стены. Лучше использовать фиолетовый в деталях: подушках, пледах, декоре. Тогда атмосфера останется уютной, а интерьер — стильным.

Чем заменить фиолетовый: лучшие цвета для спальни

Если хотите сохранить нотку нежности и элегантности, дизайнеры советуют выбирать лавандовый оттенок. Он:

Создаёт атмосферу гармонии.

Хорошо сочетается с белыми, бежевыми и коричневыми оттенками.

Делает интерьер лёгким и расслабляющим.

Также отличным выбором для спальни станут:

Тёплый белый - создаёт ощущение тепла и уюта.

- создаёт ощущение тепла и уюта. Синий - помогает расслабиться и быстрее уснуть.

- помогает расслабиться и быстрее уснуть. Зелёный - приближает к природе и предотвращает бессонницу.

- приближает к природе и предотвращает бессонницу. Светло-розовый - в сочетании с бежевыми и белыми акцентами дарит нежность.

Доверьтесь себе

Хотя психология цвета может подсказать правильное направление, нет универсального рецепта для всех. Важно выбирать те оттенки, которые вызывают у вас приятные эмоции. Ведь комфорт дома начинается с того, как вы себя в нём чувствуете.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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