Самая большая ошибка в спальне: как спасти интерьер при неудачной покраске стен

Цвета окружают нас везде — и дома, и в офисах. Но некоторые оттенки могут испортить настроение и даже качество сна. Один цвет, который особенно часто встречается в чешских спальнях, дизайнеры считают настоящим провалом. И это — фиолетовый.
Когда-то фиолетовый был в моде. Сегодня же его называют устаревшим и угнетающим. Особенно нежелателен этот цвет в спальне — месте, где важны покой и расслабление.
Фиолетовый может:
В результате в спальне с такими стенами сложнее расслабиться и спокойно заснуть.
Если вам всё-таки нравится фиолетовый, не стоит отказываться от него совсем. Главное — не окрашивать в этот цвет все стены. Лучше использовать фиолетовый в деталях: подушках, пледах, декоре. Тогда атмосфера останется уютной, а интерьер — стильным.
Если хотите сохранить нотку нежности и элегантности, дизайнеры советуют выбирать лавандовый оттенок. Он:
Также отличным выбором для спальни станут:
Хотя психология цвета может подсказать правильное направление, нет универсального рецепта для всех. Важно выбирать те оттенки, которые вызывают у вас приятные эмоции. Ведь комфорт дома начинается с того, как вы себя в нём чувствуете.
Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.
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