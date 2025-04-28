Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чёрный пиар — тоже пиар: фаворит Пугачёвой о взлёте гонораров Ефремова после ДТП
Два мира, один титул: как Эйси Фербер из Жаботикатубаса стала символом новой красоты
Маццокки рассказал о детстве в Неаполе: у меня не было ни цента, я спал в куртке и притворялся
Крупнейший горнолыжный курорт России появится в Республике Алтай
Трёхцветный кот — не магия, а ошибка природы: что скрывается за редкостью
Хакамада раскрыла детали завещания перед рискованным путешествием на Тибет
Поколение Z: как стать миллионером быстрее Уоррена Баффета
Одна ночь — и всё пропало: как не дать вредителям устроить пир на вишнёвых деревьях
Эту вакцину разрабатывают всего за 100 дней: главный секрет британских учёных

Идеально чистые полы без капли химии: 3 натуральных трюка для дома

2:03
Недвижимость

При уборке дома особое внимание следует уделить чистоте полов. Эта зона занимает большую площадь и первой бросается в глаза при входе в помещение. Чтобы поддерживать безупречный порядок и заботиться о здоровье, рекомендуется регулярно очищать полы, используя безопасные и эффективные средства.

Мытьё полов
Фото: Pexels by SHVETS production, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мытьё полов

Почему важно часто мыть полы

Регулярная уборка помогает предотвратить скопление пыли, грязи и аллергенов. Загрязнения на полу могут не только испортить внешний вид интерьера, но и стать причиной респираторных заболеваний и аллергических реакций. Чистые полы создают ощущение свежести в доме и способствуют поддержанию здоровой атмосферы.

Проводить влажную уборку рекомендуется ежедневно или хотя бы несколько раз в неделю. При этом важно правильно подбирать моющие средства, чтобы не повредить поверхность.

Лучший ингредиент для безопасной очистки полов

Для эффективной уборки плиточных и других видов полов можно использовать простой кухонный ингредиент — лимон. Лимонный сок обладает мощными антибактериальными и обезжиривающими свойствами. Он мягко очищает поверхность, устраняет загрязнения и наполняет дом свежим ароматом.

Для приготовления раствора необходимо добавить немного свежего лимонного сока в ведро с тёплой водой. Полученное средство не повредит полы, не оставит разводов и обеспечит стойкий приятный запах в помещении.

Альтернативный способ: использование белого уксуса

Ещё одним эффективным ингредиентом для мытья полов является белый уксус. Этот продукт обладает дезинфицирующими свойствами, помогает удалять грязь и плесень, а также прекрасно отбеливает плитку. Белый уксус можно добавлять в воду аналогично лимонному соку. Он безопасно заменяет агрессивные химические средства и подходит для большинства типов покрытий.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Недвижимость
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит? Аудио 
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Экономика и бизнес
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты Аудио 
Уловка для аэропорта: как легко обмануть весы на регистрации и не переплатить за сумку
Туризм
Уловка для аэропорта: как легко обмануть весы на регистрации и не переплатить за сумку Аудио 
Популярное
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения

Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?

Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи
Пересидеть Трампа, чтобы расправиться с Россией — такой курс взяла Европа Любовь Степушова Голодные покупатели: как их выбор пищи зависит от вкуса и внешнего вида — шокирующие факты Игорь Буккер Двигатель ПД-8: как российская авиация обретает независимость от протоколов США Дмитрий Плотников
В лучших отелях туалеты чистят только этим — вам обязательно стоит попробовать
Символ эксклюзивности: почему все хотят жить в "Белом дереве"
Вороны научились видеть то, что не замечают люди: сенсационное открытие
Вороны научились видеть то, что не замечают люди: сенсационное открытие
Последние материалы
Дамблдор станет последней ролью?: 79-летний Литгоу раскрыл свой главный страх
Пересидеть Трампа, чтобы расправиться с Россией — такой курс взяла Европа
Телевидение в шоке: Шахназаров раскрыл, что опаснее для зрителя – сигарета или Киркоров?
Идеально чистые полы без капли химии: 3 натуральных трюка для дома
Этот кляр превращает обычные отбивные в гастрономическое удовольствие
Забота о себе — не роскошь, а необходимость! Как простые привычки спасают здоровье
Удар по карьере и зависимость: всплыли новые детали гибели Мурата Насырова
Непредсказуемый рынок картофеля: что ждать от нового сезона — экспертный прогноз
Дельфины, которых мы не знаем: почему дельфины могут быть опаснее акул
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.