Дом превратился в курорт для тараканов? Время включить режим выселение

2:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы открываете окна, впуская свежий воздух — и уже через пару дней по дому начинают ползать и летать незваные гости. Комары, тараканы, муравьи... Лето превращается в борьбу за территорию. Химические спреи и ловушки? Да, они работают, но оставляют после себя едкий запах и могут быть опасны для детей и домашних животных. А что если есть простой и приятный способ избавиться от насекомых без вреда для здоровья?

Фото: https://www.flickr.com/photos/sarahcamp/316795518 by Sarah Camp, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Рыжий таракан

Почему ваш дом кажется насекомым раем

Причина проста: тепло, влажность и доступная еда.

Капля воды под раковиной, крошка под столом, немного сахара в углу кухни — и у вас уже "шведский стол" для муравьёв. Тёмные углы, щели за мебелью, пространство под плинтусами — идеальные места для укрытия. Насекомым уютно, спокойно и безопасно, а вы об этом даже не догадываетесь.

Запах, который не нравится никому... кроме людей

Оказывается, природные ароматы могут быть настоящим щитом от насекомых. И главный герой здесь — корица. Она не только ароматная, но и обладает мощным отпугивающим эффектом. Этот натуральный репеллент вы легко приготовите сами из доступных ингредиентов.

Как сделать натуральное средство от насекомых

Состав прост:

250 мл белого уксуса

250 мл средства для мытья полов (лучше — натурального)

2 палочки корицы

1 ч.л. пищевой соды

пустая бутылка с распылителем

Смешайте все ингредиенты, хорошо встряхните и оставьте настояться на ночь. В результате у вас получится ароматное, но при этом безопасное средство, которое эффективно справляется с нежеланными насекомыми. Распылите его по периметру окон, у дверей, в углах кухни и ванной — и забудьте о тараканах и комарах.

Корица надёжно поможет вам в борьбе с насекомыми.

Уточнения

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).



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