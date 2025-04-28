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Когда простыня превращается в идеальный органайзер для ванной: что будет, если вы попробуете этот лайфхак

2:27
Недвижимость

Проблема нехватки места для хранения в ванной знакома многим. Шампуни, мыло, дезодорант, бритвы — всё это создаёт беспорядок на полках и в шкафах. А ведь выбрасывать старые вещи не всегда хочется, да и не стоит. Что же делать, если пространство ограничено?

Пустая коробка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Пустая коробка

Не переживайте! Есть решение, которое не потребует больших затрат — это создание органайзеров для ванной из старых простыней. Этот стильный и практичный подход поможет вам вернуть порядок, не прибегая к дорогим аксессуарам.

Что нам нужно для создания органайзера

Процесс невероятно простой и увлекательный, а материалы, которые понадобятся, наверняка найдутся у вас дома:

  • старая простыня, которую больше не используете, но она в хорошем состоянии;
  • картонная коробка (например, из-под обуви);
  • ножницы;
  • виниловая ткань или бамбуковые палочки для украшения;
  • горячий силиконовый клей.

Как сделать органайзер из старых простыней

  • Выбираем коробку: она должна быть в хорошем состоянии и подходить по размеру для того места, куда вы хотите её поставить. Коробки из-под обуви — идеальный вариант.
  • Подготавливаем коробку: для дополнительной прочности обклеиваем её стенки виниловым материалом или тканью из натуральных волокон. Это придаст ей устойчивость и защитит от влаги, которая неизбежно присутствует в ванной.
  • Добавляем стиль: теперь на очередь старые простыни. Разрежьте их так, чтобы остатки ткани красиво обрамляли края коробки. Эти "перехлёсты" не только добавят элегантности, но и сделают органайзер более прочным.
  • Заключительный штрих: приклеиваем ткань с помощью горячего силикона, фиксируя её по периметру. Убедитесь, что все края аккуратно оформлены и органайзер выглядит опрятно.

Таким образом, из старой простыни и картонной коробки получится стильный, долговечный и практичный органайзер, который идеально впишется в интерьер ванной комнаты или другого уголка вашего дома.

Решение для любой комнаты

Этот метод универсален. Он подойдёт не только для ванной, но и для организации пространства в спальне, на кухне или в гостиной. Ведь старые вещи могут получить вторую жизнь и стать полезными аксессуарами!

Уточнения

Органа́йзер (англ  organizer) — изначально небольшая книга, содержащая календарь, адресную книгу и блокнот, служащая для организации информации о личных контактах и событиях.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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