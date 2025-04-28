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Этот трюк с уксусом сделает вашу стиральную машину как новенькую — и без усилий

2:09
Недвижимость

Все мы привыкли к идее, что стиральная машина — это просто механизм, который всегда работает исправно. Однако без должного ухода она превращается в настоящий рассадник бактерий, плесени и неприятных запахов. Вы даже не подозреваете, сколько грязи может накопиться в скрытых уголках вашего устройства. Помимо бактерий, неизбежно образуется известковый налет, особенно если в вашем районе жесткая вода. Это не только ухудшает функциональность машины, но и может повлиять на качество стирки.

Стиральная машина
Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стиральная машина

Как справиться с этими проблемами

Ответ прост — регулярная чистка стиральной машины. В этом нет ничего сложного, а результат стоит затраченных усилий. С помощью натурального и безопасного средства — спиртового уксуса — можно не только избавиться от бактерий и плесени, но и улучшить работу устройства.

Что нужно для чистки?

Три стакана белого винного уксуса

Стиральная машина, готовая к "обработке"

Как очистить машину с помощью уксуса

  • Налейте уксус в барабан: влейте 3 стакана уксуса прямо в барабан стиральной машины. Это сработает как мощный очиститель и антисептик.
  • Выберите программу с высокой температурой: настройте машину на стирку при температуре 90°C. Такая высокая температура в сочетании с уксусом поможет уничтожить все бактерии и налет.
  • Запустите машину: дайте устройству поработать два часа, и оно сделает всю грязную работу за вас.
  • Проветрите машину: после завершения цикла оставьте дверцу машины открытой, чтобы устранить остатки запаха уксуса и дать устройству проветриться.

Бонус: такая чистка не только освежает вашу стиральную машину, но и улучшает качество стирки. Она работает эффективнее, лучше использует моющее средство и не оставляет неприятных запахов.

Теперь вы знаете, как легко и эффективно поддерживать вашу стиральную машину в чистоте! Спиртовой уксус — это безопасный и экологичный способ избавиться от множества проблем.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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