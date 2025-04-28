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Шок! Туалетная бумага превращается в магический инструмент для уборки и не только

2:00
Недвижимость

Туалетная бумага — кажется, что может быть проще? Однако этот незаметный рулон способен на большее, чем просто выполнять привычную функцию в ванной. С его помощью можно не только освежить воздух и навести чистоту, но даже… вырастить еду.

Туалетная бумага
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Туалетная бумага

Секрет в том, как вы её используете. Ниже — три практичных, удивительных и бюджетных лайфхака, которые сделают вашу жизнь проще (и чуть ароматнее).

Ароматный лайфхак: бумага как освежитель воздуха

Нет спрея под рукой? Берём туалетную бумагу и делаем следующее:

  • Разрезаем рулон пополам острым ножом.
  • Замачиваем каждую половинку в промывочной жидкости.
  • Даём немного подсохнуть и кладём в туалет или ванную.

Можно усилить эффект, добавив несколько капель эфирного масла — запах станет ярче и будет держаться дольше. Удобно, просто и экономично.

Война с пылью: антистатическая чистка бумагой

Оказывается, туалетная бумага обладает мягким антистатическим эффектом. Для быстрой уборки:

  • Смочите половинку рулона в воде с моющим средством.
  • Протрите поверхности, на которых чаще всего скапливается пыль.

Результат? Меньше пыли и дольше чистота. А главное — никаких дорогих салфеток и тряпок.

Урожай с подоконника: как прорастить зелень на бумаге

Бумага отлично удерживает влагу, а значит — это идеальная среда для проращивания семян. Просто:

  • Разрежьте рулон, как и раньше.
  • Пропитайте половинку водой.
  • Выложите на неё семена (например, кресс-салата).
  • Оставьте на подоконнике.

Через несколько дней вы получите свежие, витаминные проростки без земли и возни.

Иногда полезные находки живут в самых неожиданных вещах. Даже в простом рулоне бумаги.

Уточнения

Туале́тная бума́га — бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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