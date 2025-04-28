Плита будет как новая за 5 минут: самый дешёвый способ очистки без химии

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Недвижимость

Когда речь заходит об уборке, особенно кухни, у многих опускаются руки. Это место, где создаются кулинарные шедевры, но и беспорядка здесь всегда хватает. Одним из самых сложных участков в уборке остаётся печь: пятна жира, пригоревшие остатки пищи и застарелая грязь могут казаться непобедимыми. Однако существует способ, который позволяет очистить плиту и духовку буквально за считанные минуты, причём без использования дорогих химикатов.

Духовка
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Духовка

Натуральное оружие против грязи

Эксперты, в том числе авторы канала Pregnant Chef на YouTube, утверждают, что идеальным чистящим средством становится сочетание уксуса, лимона и воды. Уксус известен своими кислотными свойствами, благодаря которым легко удаляет жир и грязь. А добавление лимонного сока не только усиливает действие раствора, но и наполняет кухню свежим ароматом.

Для приготовления раствора потребуется смешать воду и уксус в равных частях и добавить сок одного лимона. Эту смесь следует перелить в пульверизатор, чтобы было удобно наносить её на загрязнённые поверхности.

Правильная подготовка — половина успеха

Перед началом чистки специалисты советуют снять все решетки из духовки и замочить их в теплой воде с мылом. Пока решетки отмокают, можно приступить к обработке дверцы и внутренних поверхностей духовки. Раствор обильно распыляется, особенно на участки с сильными загрязнениями, после чего оставляется на поверхности минимум на полчаса.

Чистка без усилий

По прошествии времени достаточно взять мягкую губку или тряпку и аккуратно протереть все обработанные зоны. Застарелая грязь и жир отходят легко, не требуя интенсивного трения. После основной чистки поверхность рекомендуется протереть чистой тканью, смоченной в теплой воде, чтобы убрать остатки уксуса и лимона.

Оставшийся раствор может пригодиться для мытья решёток: после замачивания на них останется лишь нанести немного средства и также протереть губкой. Завершающим этапом станет ополаскивание решёток тёплой водой.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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