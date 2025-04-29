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Хотите стильную прихожую? Начните с правильного зеркала

1:53
Недвижимость

Когда в доме появляется уютная прихожая, хочется, чтобы она была не только функциональной, но и красивой. Зеркало в этом деле — ваш главный союзник. Оно не только визуально расширяет пространство, но и делает интерьер завершённым.

Прихожая в квартире
Фото: https://www.freepik.com
Прихожая в квартире

Над консолью или полкой

Идеальное место для зеркала — над консолью. Прихожая нуждается в небольшой поверхности, куда удобно положить ключи, телефон или сумку. Компактная консоль с выдвижными ящиками решит вопрос хранения мелочей вроде перчаток и кремов для обуви. Зеркало над ней будет смотреться гармонично и стильно.

Прямо на входной двери

Когда в прихожей нет лишнего пространства, зеркало на двери становится отличным решением. Можно заранее выбрать дверь с зеркальной вставкой или заказать накладку у застройщика. Такое размещение поможет использовать каждый сантиметр с умом.

За консолью: эффектное решение

Если хотите создать эффект простора, разместите консоль или полку прямо на зеркальном полотне, занимающем всю стену. Пусть зеркало будет не для полного обзора — зато прихожая станет светлее и визуально просторнее.

На фасадах шкафа

Маленькая прихожая — не проблема! Шкафы с зеркальными дверцами спасут ситуацию. Они и вещи спрячут, и пространство визуально увеличат.

К тому же многие современные застройщики сразу проектируют ниши для таких решений, так что ничего переделывать не придётся.

Ростовое зеркало на стене у двери

Если у вас есть свободная стена, не раздумывайте: разместите на ней большое зеркало. Его можно сделать акцентом интерьера, выбрав необычную раму, или наоборот, выбрать нейтральный вариант, чтобы он незаметно вписался в обстановку.

Уточнения

Консоль - архитектурный элемент, горизонтально выступающий из стены.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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