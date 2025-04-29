Один продукт из кухни спасёт вас от известкового кошмара
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Задумывались, почему на кранах, плитке или в чайнике появляется белый налет? Это "следы" кальция и магния из обычной водопроводной воды. Когда вода испаряется, соли оседают, образуя некрасивую корку.
Фото: https://commons.wikimedia.org by Bbypnda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
известковый налет
Если налет не убирать, он не только портит внешний вид, но и повреждает сантехнику и бытовую технику. А значит, действовать нужно без промедления!
Где чаще всего появляется налет
- Краны и душевые лейки — из-за постоянного подтекания.
- Плитка и стеклянные перегородки в душевых — вода испаряется, оставляя капли.
- Чайники и стиральные машины — из-за нагрева воды.
- Раковины, ванны и унитазы — при частом использовании.
Бытовая химия против налета
Специализированные средства
Проще всего — купить готовый спрей или гель против известкового налета. Наносите средство, ждете несколько минут, смываете водой. Если налет застарелый, дополнительно потрите губкой.
Важно: надевайте перчатки и хорошо проветривайте помещение!
- Гели с кислотами. Лучший вариант для вертикальных поверхностей и унитазов. Гели не стекают сразу, дают кислотам время "поработать".
- Спреи "антинакипь". Мягче кислотных гелей, но тоже эффективные. Идеальны для ежедневного ухода.
- Экосредства. Безопасны для детей и аллергиков. Однако для сильных отложений может понадобиться помощь более агрессивных методов.
Народные средства от налета
- Столовый уксус. Намочите тряпку уксусом, приложите к налету на 20-60 минут, затем протрите губкой и смойте.
- Уксусная кислота. Более мощная версия обычного уксуса. Работает быстрее, но подходит не для всех материалов.
- Лимонная кислота. Разрежьте лимон или разведите порошок — потрите налет, оставьте на полчаса, затем смойте.
- Пищевая сода. Смешайте соду с водой или уксусом, нанесите на налет, оставьте на 10 минут и промойте.
- Хозяйственное мыло. Подготавливает поверхность: после мытья мылом уксус или лимонная кислота работают эффективнее.
Как чистить разные поверхности
- Ванна. Лучше использовать кислотные гели или уксус. Жесткие щетки для акрила — запрещены!
- Душевая кабина. Опрыскайте уксусом, оставьте на 15 минут, затем смойте водой. Для стойких следов — добавьте пищевую соду.
- Краны. Приложите ткань, пропитанную уксусом, к основанию и "носикам" крана. После чистки можно натереть поверхность воском для блеска и защиты.
Уточнения
Хло́рная и́звесть (белильная известь, в просторечии хло́рка) — смешанный хлорид-гипохлорит кальция или техническая смесь гипохлорита, хлорида и гидроксида кальция.
Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру