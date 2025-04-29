Один продукт из кухни спасёт вас от известкового кошмара

2:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Задумывались, почему на кранах, плитке или в чайнике появляется белый налет? Это "следы" кальция и магния из обычной водопроводной воды. Когда вода испаряется, соли оседают, образуя некрасивую корку.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Bbypnda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ известковый налет

Если налет не убирать, он не только портит внешний вид, но и повреждает сантехнику и бытовую технику. А значит, действовать нужно без промедления!

Где чаще всего появляется налет

Краны и душевые лейки — из-за постоянного подтекания.

Плитка и стеклянные перегородки в душевых — вода испаряется, оставляя капли.

Чайники и стиральные машины — из-за нагрева воды.

Раковины, ванны и унитазы — при частом использовании.

Бытовая химия против налета

Специализированные средства

Проще всего — купить готовый спрей или гель против известкового налета. Наносите средство, ждете несколько минут, смываете водой. Если налет застарелый, дополнительно потрите губкой.

Важно: надевайте перчатки и хорошо проветривайте помещение!

Гели с кислотами. Лучший вариант для вертикальных поверхностей и унитазов. Гели не стекают сразу, дают кислотам время "поработать".

Спреи "антинакипь". Мягче кислотных гелей, но тоже эффективные. Идеальны для ежедневного ухода.

Экосредства. Безопасны для детей и аллергиков. Однако для сильных отложений может понадобиться помощь более агрессивных методов.

Народные средства от налета

Столовый уксус. Намочите тряпку уксусом, приложите к налету на 20-60 минут, затем протрите губкой и смойте.

Уксусная кислота. Более мощная версия обычного уксуса. Работает быстрее, но подходит не для всех материалов.

Лимонная кислота. Разрежьте лимон или разведите порошок — потрите налет, оставьте на полчаса, затем смойте.

Пищевая сода. Смешайте соду с водой или уксусом, нанесите на налет, оставьте на 10 минут и промойте.

Хозяйственное мыло. Подготавливает поверхность: после мытья мылом уксус или лимонная кислота работают эффективнее.

Как чистить разные поверхности

Ванна. Лучше использовать кислотные гели или уксус. Жесткие щетки для акрила — запрещены!

Душевая кабина. Опрыскайте уксусом, оставьте на 15 минут, затем смойте водой. Для стойких следов — добавьте пищевую соду.

Краны. Приложите ткань, пропитанную уксусом, к основанию и "носикам" крана. После чистки можно натереть поверхность воском для блеска и защиты.

Уточнения

Хло́рная и́звесть (белильная известь, в просторечии хло́рка) — смешанный хлорид-гипохлорит кальция или техническая смесь гипохлорита, хлорида и гидроксида кальция.



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