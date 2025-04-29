Утюг портит одежду? Вот как быстро всё исправить

2:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Неприятный след от утюга на ткани — проблема, знакомая даже самым опытным хозяйкам. К счастью, в большинстве случаев вещь можно спасти, если знать проверенные методы.

Фото: 500px by Andrew Roberts, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Глажка

Почему появляются пятна от утюга

Подошвенные отметины, лассы, подпалины — как бы их ни называли, суть одна: волокна ткани деформируются из-за перегрева. Основные причины:

Неправильная температура нагрева.

Остатки моющего средства в волокнах.

Загрязненная подошва утюга или гладильная доска.

На светлой одежде пятна чаще желтоватые или коричневые, на темной — блестящие белесые. Важно помнить: если ткань почернела и прожжена насквозь, спасти ее поможет только вышивка или художественная штопка.

Как действовать сразу после ожога

Свежие подпалины убрать проще всего. Главное — быстро промыть пятно холодной водой, аккуратно втереть гель для стирки, затем тщательно выполоскать. Если след остался, переходите к другим методам.

Проверенные способы убрать пятно от утюга

Сода. Смешайте соду с водой до состояния кашицы, аккуратно нанесите на пятно, дождитесь высыхания и стряхните. После — прополощите.

Перекись и нашатырь. Смешайте в равных частях, нанесите на пятно на 7-10 минут, смойте холодной водой. Особенно хорошо работает на хлопке и льне.

Зубная паста и бура. Растворите по ложке буры и белой зубной пасты в 200 мл теплой воды, залейте пятно, оставьте на 30 минут, затем постирайте.

Кефир. Разведите кефир водой 1:1, нанесите губкой на пятно и оставьте на 6-8 часов. Для темной одежды — с осторожностью!

Уксус. В литре воды растворите столовую ложку уксуса. Смочите ткань в растворе, положите на пятно и аккуратно прогладьте теплым утюгом.

Особенности очистки светлой и темной одежды

Борная кислота: смесь воды и порошка нанести на пятно, оставить на 7-10 минут.

Перекись водорода: на легкие пятна нанести перекись и оставить. Для сложных случаев проглаживать через ткань, смоченную перекисью.

Отбеливатель: для хлопка и льна подходит хлорсодержащий, для остальных — только кислородные средства.

Спасти ткань можно, если действовать быстро и аккуратно. Главное — выбрать способ, подходящий под тип материала.

Уточнения

Утюг (от тюрк. *ütüɣ, тур. ütü "утюг") — элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде. Процесс разглаживания называют глажкой или глаженьем.



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