Белые шторы в любое время: и не важно, курите ли вы дома

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Белые шторы — это символ лёгкости и уюта в доме. Они пропускают солнечный свет, создают ощущение простора и чистоты. Но со временем даже самые ухоженные ткани теряют свою свежесть: оседают частицы пыли, накапливаются запахи от готовки, отопления, а иногда появляется сероватый или желтоватый оттенок.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel-com is licensed under Public domian Занавески

Хочется, чтобы шторы снова стали белоснежными, но при этом не подвергать их обработке агрессивной химией. К счастью, есть натуральные способы вернуть им первозданную чистоту, используя то, что уже есть у вас дома.

Пищевая сода и уксус: простое, но действенное средство

Первое, что стоит попробовать, — это комбинация пищевой соды и уксуса. Замочите шторы в горячей воде с добавлением половины стакана соды. Оставьте их в растворе как минимум на час, а лучше — на всю ночь, чтобы сода успела разрушить стойкие загрязнения и нейтрализовать неприятные запахи. После этого при последнем полоскании добавьте в воду немного белого уксуса. Он не только усилит эффект отбеливания, но и смягчит ткань, сделав её более приятной на ощупь и избавив от затхлого запаха.

Почему стоит сушить шторы в тени

После стирки шторы лучше сушить на открытом воздухе, но не под прямыми солнечными лучами. Яркое солнце может, вопреки ожиданиям, вызвать пожелтение белой ткани. Идеальным местом станет проветриваемая затенённая зона, где ткань будет сохнуть естественно и равномерно.

Если шторы сильно пожелтели: ещё один проверенный способ

В случаях, когда обычная стирка не справляется, стоит воспользоваться классическими средствами, проверенными временем. Желчное мыло отлично подходит для отбеливания тканей, в том числе и сильно загрязнённых. Просто добавьте его в воду для замачивания и дайте шторам настояться без дополнительного трения. Лимонный сок также может помочь — его натуральные отбеливающие свойства прекрасно работают против желтизны и никотинового налёта.

Маленький совет от эксперта

Как отмечает консультант по домашнему текстилю Ханка, для достижения наилучшего результата стоит замочить шторы в растворе из пяти столовых ложек соды на пять литров тёплой воды минимум на два часа, а лучше — на всю ночь. После замачивания шторы нужно хорошо промыть и постирать в машинке на щадящем режиме без отжима или аккуратно выстирать вручную.

Если добавить немного соды прямо в стиральный порошок, белизна вернётся ещё быстрее и ярче, пишет журнал ireceptar.

Уточнения

Што́ры Занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.



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