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Белоснежный подоконник без усилий: секреты, которые работают

2:36
Недвижимость

Пластиковые подоконники выглядят аккуратно и современно, но с годами теряют свою белизну. Пыль, жир, следы от горшков — всё это оставляет на них некрасивые пятна. Что делать? Рассказываем!

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Бытовая химия: быстро и эффективно

Лучшие помощники в уходе за ПВХ-поверхностями — привычные средства:

  • Гель для мытья посуды: справляется с жиром и пылью. Наносите, вспенивайте, оставляйте на 15-20 минут.
  • Хозяйственное мыло: натрите на тёрке, растворите в воде или используйте жидкое.
  • Стиральный порошок: наносите тонким слоем, смачивайте водой и оставляйте на несколько часов.
  • Кислородный отбеливатель: бережно осветляет пожелтевшие участки.
  • "Белизна": эффективна, но может повредить пластик — тестируйте на скрытых местах.
  • Специальные ПВХ-очистители: обязательно с пометкой "нерастворяющий".

Народные методы: безопасно и дешево

Если хотите обойтись без агрессивной химии, помогут домашние средства:

  • Уксус и лимонный сок: осветляют тёмные пятна.
  • Перекись водорода: возвращает пластиковым поверхностям белизну.
  • Зубная паста и порошок: справляются с локальными загрязнениями.
  • Силикатный клей: вариант на крайний случай — клей вместе с грязью легко отделяется после высыхания.

Когда грязь въелась глубже

Некоторые пятна можно убрать только с помощью механического воздействия:

  • наждачной бумаги;
  • меламиновой губки;
  • металлическая щётка.

После обработки обязательно восстановите поверхность:

  • акриловой шпатлевкой;
  • жидким акрилом или пластиком;
  • акриловым герметиком.

Как выбрать правильное средство

  • Пожелтевший пластик: перекись водорода или отбеливатель.
  • Жирные пятна: гели для посуды или "Антижир".
  • Следы от кофе и чая: уксус или лимон.
  • Плесень: 9% уксус, перекись или "Белизна".
  • Фломастеры и маркеры: спирт или нежный растворитель.

Совет: начинайте с самых щадящих средств, оставляя их подействовать на 20-30 минут.

Что делать, если пятна не уходят

Если подоконник не удаётся отмыть:

  • Покрасьте его акриловой краской.
  • Заклейте самоклеящейся плёнкой.
  • Установите декоративную накладку.

Эти методы не только освежат подоконник, но и помогут изменить интерьер.

Уточнения

Подоконник - элемент окна, его горизонтальная внутренняя часть, которая укладывается на одном уровне с нижней частью рамы или непосредственно под ней (встык с рамой). Подоконник ещё нужен для хранения вещей.

Акри́л: разговорное название полимеров на основе акриловой кислоты (полиакрилаты), метакриловой кислоты (полиметакрилаты) и акрилонитрила (полиакрилонитрил), а также материалов (волокон, красок) из них.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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