Не выбрасывайте использованный чайный пакетик: выбросьте в унитаз и он сотворит чудеса

Обычно мы выбрасываем чайный пакетик сразу после того, как он сделал своё дело — подарил нам золотистый, ароматный напиток. И совершенно напрасно.
Чайный пакетик может стать настоящим помощником в домашнем хозяйстве, если взглянуть на него с другой стороны. Даже такая непростая задача, как уборка туалета, с ним станет намного проще.
Паутина неприятных отложений на керамике унитаза появляется не случайно. Со временем на поверхности образуются шероховатости, которые всё больше притягивают грязь и налёт. Именно здесь в дело вступает чай. Даже после заваривания в чайных пакетиках остаются дубильные вещества — природные кислоты, которые способны растворять известковый налёт, удалять пятна и нейтрализовать неприятные запахи.
Всё очень просто. Заварите себе чашку любимого чая — чёрного, зелёного или травяного — и не выбрасывайте пакетик. Когда у вас накопится хотя бы три пакетика, положите их в миску с водой и разместите эту "ванночку" в туалете, на самых проблемных участках. Оставьте на 20 минут, за это время можно заняться другими делами или прогуляться. Потом достаточно будет смыть воду и слегка пройтись щёткой — налёта как не бывало.
Если вы в школе внимательно слушали уроки биологии, наверняка помните: дубильные вещества не только очищают поверхности, но и обладают дезинфицирующим эффектом. А ещё это полностью натуральные вещества, безопасные для окружающей среды.
Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.
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