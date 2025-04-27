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Не выбрасывайте использованный чайный пакетик: выбросьте в унитаз и он сотворит чудеса

1:45
Недвижимость

Обычно мы выбрасываем чайный пакетик сразу после того, как он сделал своё дело — подарил нам золотистый, ароматный напиток. И совершенно напрасно.

Унитаз
Фото: Flickr by Marco Verch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Унитаз

Чайный пакетик может стать настоящим помощником в домашнем хозяйстве, если взглянуть на него с другой стороны. Даже такая непростая задача, как уборка туалета, с ним станет намного проще.

Почему стоит дать чайным пакетикам второй шанс

Паутина неприятных отложений на керамике унитаза появляется не случайно. Со временем на поверхности образуются шероховатости, которые всё больше притягивают грязь и налёт. Именно здесь в дело вступает чай. Даже после заваривания в чайных пакетиках остаются дубильные вещества — природные кислоты, которые способны растворять известковый налёт, удалять пятна и нейтрализовать неприятные запахи.

Как использовать чайные пакетики для уборки

Всё очень просто. Заварите себе чашку любимого чая — чёрного, зелёного или травяного — и не выбрасывайте пакетик. Когда у вас накопится хотя бы три пакетика, положите их в миску с водой и разместите эту "ванночку" в туалете, на самых проблемных участках. Оставьте на 20 минут, за это время можно заняться другими делами или прогуляться. Потом достаточно будет смыть воду и слегка пройтись щёткой — налёта как не бывало.

Почему это работает

Если вы в школе внимательно слушали уроки биологии, наверняка помните: дубильные вещества не только очищают поверхности, но и обладают дезинфицирующим эффектом. А ещё это полностью натуральные вещества, безопасные для окружающей среды.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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