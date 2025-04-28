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Трюк бабушки: маленький ритуал, который продлит жизнь вашим продуктам

2:53
Недвижимость

Оказывается, один простой трюк способен продлить жизнь вашим овощам и фруктам в два раза — и при этом избавить холодильник от грязи и неприятного запаха.

постные продукты
Фото: freepik is licensed under public domain
постные продукты

Маленькая хитрость, которая спасла холодильник

Моя бабушка всегда мыла свежие продукты сразу после того, как приносила их домой. Всё: яблоки, перцы, огурцы, морковь. Сначала — вода, потом — тщательная сушка и аккуратная укладка в ящики холодильника. И знаете что? Её овощной отсек всегда оставался безупречно чистым.

Эта привычка действительно работает. Она не только продлевает свежесть продуктов, но и предотвращает появление плесени, грязи и "загадочных лужиц" в холодильнике.

Почему стоит мыть продукты сразу?

"Моя мама делала точно так же. Сначала это казалось странным, но сейчас всё имеет смысл, плюс, продукты будут готовы к использованию в любой момент", — вспоминает с улыбкой профессиональная уборщица из Spekless, Карина Тонер.

Кроме того, вам не придётся постоянно чистить ящик для овощей, ведь он останется чистым сам по себе.

Особенности для разных продуктов

Важно помнить: не все продукты одинаково любят воду. Листовая зелень, мягкие ягоды вроде малины требуют особого подхода. Их нужно либо съесть сразу после мытья, либо тщательно высушить перед хранением.

Чтобы продлить срок хранения ягод, я использую проверенный способ: мою их, высушиваю и убираю в стеклянные банки с герметичными крышками.

Альтернативный вариант — специальные контейнеры, которые позволяют влаге стекать вниз, сохраняя фрукты сухими.

Как адаптировать этот трюк под себя

Раскладывать продукты по местам после мытья занимает немного больше времени. Но есть выход: разбивайте процесс на этапы. Так легче соблюдать порядок, особенно если у вас ограниченные физические возможности, как у меня.

В чём секрет успеха?

Подводя итог, вот главные преимущества трюка бабушки:

  • Свежие продукты дольше остаются пригодными к употреблению.
  • Ящики в холодильнике остаются чище.
  • Меньше времени уходит на уборку холодильника.

Готовить становится проще — всё уже помыто!

"Это один из тех старомодных, но умных советов. Он помогает заботиться о себе и доме без лишних усилий. Всё становится проще и приятнее", — подытоживает Карина.

Что ещё поможет поддерживать порядок в холодильнике?

Кроме трюка с мытьём продуктов, обратите внимание на полезные мелочи: безопасные для пищевых продуктов губки типа Scrub Daddy, нетоксичные чистящие средства вроде уксуса и пищевой соды. 

Уточнения

Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения. Фрукты являются важной составляющей пищи человека и многих животных. В древнерусском языке слова «фрукт» не существовало, оно появилось лишь в 1705 году, это заимствование из лат. fructus; любые плоды назывались овощами.
 

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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