Мокрые стены и горький запах: как навсегда избавиться от плесени в доме — и не потратить состояние

Если стены покрылись тёмными пятнами, в воздухе появился затхлый запах, а в углах поселилась сырость — пора бить тревогу. Всё это признаки плесени, которая способна не только испортить внешний вид дома, но и повредить мебель, вещи и даже навредить вашему здоровью.
Хорошая новость в том, что избежать этой напасти вполне реально. Давайте разберёмся, какие ошибки чаще всего приводят к появлению плесени — и как защитить свой дом.
Закрытые помещения задерживают влагу, создавая идеальную среду для грибка. Чтобы этого не допустить:
Повышенная влажность — прямой путь к образованию плесени. Что поможет:
Проникновение воды через стены или потолок моментально создаёт очаги плесени. Регулярно проверяйте:
Важно устранять любые проблемы сразу, чтобы избежать серьёзных последствий.
Даже если вы соблюдаете все меры, регулярная чистка поможет предупредить появление грибка:
Если планируете ремонт, выбирайте краску с антиплесневыми добавками. Она создаёт защитный барьер и особенно эффективна в ванных, кухнях и санузлах.
Если, несмотря на все усилия, плесень возвращается снова и снова, возможно, проблема кроется в более серьёзных повреждениях: внутренней инфильтрации или недостаточной гидроизоляции. В этом случае лучше:
Помните: чем быстрее вы начнёте действовать, тем проще будет справиться с проблемой — и сохранить здоровье своего дома.
Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.
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