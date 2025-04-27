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Мокрые стены и горький запах: как навсегда избавиться от плесени в доме — и не потратить состояние

2:48
Недвижимость

Если стены покрылись тёмными пятнами, в воздухе появился затхлый запах, а в углах поселилась сырость — пора бить тревогу. Всё это признаки плесени, которая способна не только испортить внешний вид дома, но и повредить мебель, вещи и даже навредить вашему здоровью.

Плесень в ванной
Фото: Flickr by viviandnguyen_, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Плесень в ванной

Хорошая новость в том, что избежать этой напасти вполне реально. Давайте разберёмся, какие ошибки чаще всего приводят к появлению плесени — и как защитить свой дом.

Вентиляция — ваш лучший союзник

Закрытые помещения задерживают влагу, создавая идеальную среду для грибка. Чтобы этого не допустить:

  • Ежедневно проветривайте комнаты, даже зимой.
  • Обеспечьте движение воздуха в ванных, кухнях и прачечных.
  • Используйте вытяжки и вентиляторы, если это возможно.

Держите под контролем влажность

Повышенная влажность — прямой путь к образованию плесени. Что поможет:

  • Осушители воздуха — особенно в закрытых и тёмных помещениях.
  • Активированный уголь или силикагель внутри шкафов и ящиков.
  • Открытые двери ванных комнат после душа для быстрого высыхания.

Следите за протечками

Проникновение воды через стены или потолок моментально создаёт очаги плесени. Регулярно проверяйте:

  • Состояние швов плитки.
  • Водосточные системы на крышах и перекрытиях.
  • Трубы и стыки возле стен на наличие течей.

Важно устранять любые проблемы сразу, чтобы избежать серьёзных последствий.

Профилактическая чистка

Даже если вы соблюдаете все меры, регулярная чистка поможет предупредить появление грибка:

  • Белый уксус — природное средство для борьбы с плесенью.
  • Раствор отбеливателя и воды в равных частях — для уже поражённых участков.
  • После уборки хорошо просушивайте поверхности и при необходимости используйте гидроизоляционные средства.

Правильная краска

Если планируете ремонт, выбирайте краску с антиплесневыми добавками. Она создаёт защитный барьер и особенно эффективна в ванных, кухнях и санузлах.

Когда нужно обращаться к специалистам

Если, несмотря на все усилия, плесень возвращается снова и снова, возможно, проблема кроется в более серьёзных повреждениях: внутренней инфильтрации или недостаточной гидроизоляции. В этом случае лучше:

  • Пригласить профессионала для технической оценки состояния дома.
  • Проверить необходимость гидроизоляции стен.
  • Рассмотреть варианты дренажа или замены облицовки.

Помните: чем быстрее вы начнёте действовать, тем проще будет справиться с проблемой — и сохранить здоровье своего дома.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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