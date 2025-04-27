Сушим правильно, стираем умно: как спасти полотенца от зловония

Наверняка многие замечали: свежевыстиранные полотенца иногда начинают издавать странный неприятный запах. И это не только вопрос комфорта — за "благоуханием" часто скрывается активное размножение бактерий, что может быть опасно для здоровья.
Разбираемся, откуда берётся проблема и как быстро её решить.
Всё дело в особых условиях ванной комнаты:
Постоянная влага и пар создают идеальную среду для бактерий.
Плесень и сырость запускают процессы разложения в тканях.
Если полотенца долго остаются влажными, они не успевают нормально просохнуть, а бактерии получают полный "зелёный свет".
Итог — неприятный запах, который сложно убрать обычной стиркой.
1. Горячая вода, моющее средство и отбеливатель
Стирать полотенца нужно при высокой температуре, добавляя моющие средства с антимикробным эффектом. Отбеливатель (подходящий для ткани) поможет уничтожить бактерии и споры плесени.
2. Уксус — простое и доступное решение
Полстакана обычного уксуса, добавленного в отсек для кондиционера или прямо в барабан стиральной машины, творит чудеса.
Уксус:
устраняет неприятные запахи,
нейтрализует бактерии,
смягчает ткань и возвращает полотенцам былую пушистость.
3. Правильная сушка
После стирки нельзя оставлять полотенца просто висеть на крючке в сырой ванной.
Идеально:
развешивать их на свежем воздухе,
использовать сушилку,
обеспечить хорошую вентиляцию в ванной комнате.
Полотенце должно полностью высохнуть за короткое время — только так можно избежать нового заражения тканевых волокон бактериями.
Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.
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