Сушим правильно, стираем умно: как спасти полотенца от зловония

1:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Наверняка многие замечали: свежевыстиранные полотенца иногда начинают издавать странный неприятный запах. И это не только вопрос комфорта — за "благоуханием" часто скрывается активное размножение бактерий, что может быть опасно для здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by User:Mattes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полотенца

Разбираемся, откуда берётся проблема и как быстро её решить.

Почему полотенца начинают вонять

Всё дело в особых условиях ванной комнаты:

Постоянная влага и пар создают идеальную среду для бактерий.

Плесень и сырость запускают процессы разложения в тканях.

Если полотенца долго остаются влажными, они не успевают нормально просохнуть, а бактерии получают полный "зелёный свет".

Итог — неприятный запах, который сложно убрать обычной стиркой.

Как предотвратить запах и сохранить свежесть полотенец

1. Горячая вода, моющее средство и отбеливатель

Стирать полотенца нужно при высокой температуре, добавляя моющие средства с антимикробным эффектом. Отбеливатель (подходящий для ткани) поможет уничтожить бактерии и споры плесени.

2. Уксус — простое и доступное решение

Полстакана обычного уксуса, добавленного в отсек для кондиционера или прямо в барабан стиральной машины, творит чудеса.

Уксус:

устраняет неприятные запахи,

нейтрализует бактерии,

смягчает ткань и возвращает полотенцам былую пушистость.

3. Правильная сушка

После стирки нельзя оставлять полотенца просто висеть на крючке в сырой ванной.

Идеально:

развешивать их на свежем воздухе,

использовать сушилку,

обеспечить хорошую вентиляцию в ванной комнате.

Полотенце должно полностью высохнуть за короткое время — только так можно избежать нового заражения тканевых волокон бактериями.

Уточнения

Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.





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