Один незаметный трюк и ваша стиралка как новая — без разбора и ремонта

С виду — обычная кухонная губка. Но стоит положить её в стиральную машину, и вы рискуете пересмотреть всё, что знали об уборке.
Многие даже не подозревают, насколько быстро загрязняется отделение для порошка и кондиционера в стиральной машине. Хотя мы наливаем туда моющие средства, сами отсеки далеко не такие чистые, как может показаться. Грязь, накипь и остатки химии со временем образуют плотный налёт, который влияет на качество стирки и даже на запах белья.
Секрет прост и гениален одновременно: всё, что вам нужно — это уксус и две обычные губки для мытья посуды. Пропитайте губки уксусом и аккуратно уложите их в отсеки стиральной машины — в отделения для моющего средства и кондиционера. Важно, чтобы они плотно прилегали к поверхностям. При необходимости можно добавить ещё немного уксуса прямо сверху.
Важно: не нужно ничего тереть!
Просто дайте губкам поработать — оставьте их в отделениях на несколько минут. За это время уксус проникнет в самые труднодоступные участки, размягчит и растворит загрязнения.
А когда достанете губки, просто протрите ими стенки отсеков — и всё, чистота восстановлена. Этот способ не требует ни усилий, ни дорогостоящих средств.
Профилактическая чистка — это простая привычка, которая поможет вам избежать дорогостоящего ремонта и сохранить свежесть белья надолго.
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
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