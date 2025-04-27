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Один незаметный трюк и ваша стиралка как новая — без разбора и ремонта

2:00
Недвижимость

С виду — обычная кухонная губка. Но стоит положить её в стиральную машину, и вы рискуете пересмотреть всё, что знали об уборке.

Губка для уборки
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Губка для уборки

Многие даже не подозревают, насколько быстро загрязняется отделение для порошка и кондиционера в стиральной машине. Хотя мы наливаем туда моющие средства, сами отсеки далеко не такие чистые, как может показаться. Грязь, накипь и остатки химии со временем образуют плотный налёт, который влияет на качество стирки и даже на запах белья.

Как губка решает проблему

Секрет прост и гениален одновременно: всё, что вам нужно — это уксус и две обычные губки для мытья посуды. Пропитайте губки уксусом и аккуратно уложите их в отсеки стиральной машины — в отделения для моющего средства и кондиционера. Важно, чтобы они плотно прилегали к поверхностям. При необходимости можно добавить ещё немного уксуса прямо сверху.

Важно: не нужно ничего тереть!

Просто дайте губкам поработать — оставьте их в отделениях на несколько минут. За это время уксус проникнет в самые труднодоступные участки, размягчит и растворит загрязнения.

А когда достанете губки, просто протрите ими стенки отсеков — и всё, чистота восстановлена. Этот способ не требует ни усилий, ни дорогостоящих средств.

Почему это действительно важно

  • Качество стирки ухудшается, если отсеки загрязнены: порошок может плохо растворяться, а кондиционер — не попадать в барабан.
  • Запах белья тоже зависит от чистоты отсеков: там может развиваться плесень и бактерии.
  • Срок службы машины сокращается, если в системе циркулируют остатки грязи и моющих средств.

Профилактическая чистка — это простая привычка, которая поможет вам избежать дорогостоящего ремонта и сохранить свежесть белья надолго.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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