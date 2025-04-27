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Старомодный шкаф портит интерьер? Вот как его заменить стильно

2:00
Недвижимость

Устаревшую мебель легко узнать с первого взгляда: массивные шкафы, щедро украшенные цветочными узорами, позолотой и каретной стяжкой, словно сошли со страниц старых каталогов.

Одежда в шкафу
Фото: Unsplash by Parker Burchfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одежда в шкафу

Когда-то их считали воплощением роскоши, но сегодня такие шкафы скорее напоминают о времени, когда избыточный декор был символом статуса. Теперь же они только утяжеляют интерьер, превращая комнату в хаотичную ретро-зону.

Современный интерьер диктует новые правила

Минимализм и лёгкость — вот что востребовано сегодня. Вместо громоздких шкафов — элегантные зеркальные шкафы-купе с двумя дверями. Они визуально увеличивают пространство за счёт отражения света и легко вписываются в любой современный стиль.

Идеи для тех, кто ценит удобство

Отличный выбор — распашные шкафы с эмалевыми фасадами и вставками из краш-стекла. Высокие модели до потолка помогают максимально использовать пространство, а контрастные полосы или яркие цвета в отделке добавляют интерьеру динамику и свежесть.

Классика тоже умеет удивлять

Классический стиль не ушёл в прошлое — он просто изменился. Фигурная фрезеровка на деревянных дверцах или необычная фурнитура превращают обычный шкаф в настоящий арт-объект. Главное — избегать устаревших клише вроде цветочных орнаментов и чрезмерного блеска.

Мебель для жизни здесь и сейчас

Выбирая новый шкаф, важно помнить: он должен быть отражением вашего настоящего. Современная мебель сочетает эстетику и практичность, где каждая деталь работает на комфорт, а не прячется за пышностью и показной роскошью.

Сегодня шкаф — это диалог между удобством и стилем. Без излишков, без лишнего шума, только чёткие формы, приятные текстуры и ощущение простора.

Уточнения

Шкаф (устар. шкапъ) — мебельное изделие (преимущественно с дверцами, с ящиками или без них) для хранения предметов различного функционального назначения.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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