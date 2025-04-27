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Не покупайте химические средства! Удивительный способ почистить стиралку без химии

Недвижимость

Стиральная машина — незаменимый помощник в повседневной жизни. Однако, как и любое устройство, она требует ухода. Внутри неё могут накапливаться известковый налет, грязь и плесень, что влияет на качество стирки и может привести к неприятному запаху. Хотя многие считают, что машина очищается сама во время работы, на самом деле она тоже нуждается в периодической чистке.

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

Как же правильно заботиться о своём помощнике, чтобы он служил долго и не доставлял проблем? Традиционные советы предлагают использовать уксус для удаления загрязнений, но мы нашли более эффективную альтернативу.

Альтернативные способы чистки стиральной машины

  • Лимон и зубная паста
    Лимон идеально справляется с накипью, а зубная паста добавляет очищающий эффект. Просто нарежьте лимон, нанесите на него пасту и поместите в барабан стиральной машины. Дополнительно можно обработать дверцу машины пастой для усиленного эффекта.
  • Пищевая сода и уксус
    Это классическое сочетание для очищения любых бытовых приборов. Для стиральной машины отогните прокладку, посыпьте её пищевой содой и полейте уксусом. Такая смесь помогает избавиться от плесени и накопившихся отложений в самых труднодоступных местах.
  • Таблетки для посудомоечной машины
    Да-да, вы не ослышались. Два средства для посудомойки, помещенные в барабан стиральной машины, могут избавить её от известкового налета. Просто включите программу на 60°C, и ваша стиральная машина будет как новая!

Почему стоит забыть об уксусе

Хотя уксус — это традиционное средство, он не всегда даёт тот результат, который мы ожидаем. Например, запах уксуса может оставаться в машине, а для эффективного удаления плесени и отложений часто требуется больше усилий. Более того, натуральные средства, такие как лимон или сода, не только очищают, но и добавляют приятный аромат.

Чистка стиральной машины — это не только борьба с запахом или грязью, но и способ продлить срок службы устройства. С помощью простых, но эффективных средств вы можете поддерживать свою машину в отличном состоянии без использования агрессивной химии.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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