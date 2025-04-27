Не холодильник и не стиралка: прибор на вашей кухне, который сжигает больше энергии, чем 65 холодильников

2:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мы привыкли доверять бытовой технике, не задумываясь о её скрытых аппетитах. Но один привычный прибор незаметно увеличивает ваши счета за электроэнергию в разы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Зелёная кухня

Скрытый пожиратель энергии

Электрическая духовка — верный помощник на кухне — на деле оказывается одним из самых прожорливых приборов в доме. Причём она потребляет энергию не только в работе, но и в режиме ожидания: многие модели продолжают незаметно "подъедать" электричество, даже будучи выключенными.

Когда духовка включена, потребление энергии взлетает ещё выше: быстрый нагрев и поддержание температуры требуют серьёзных затрат.

Сколько энергии уходит на выпечку

Средняя электрическая духовка "съедает" от 2000 до 5000 Вт в час. При активном использовании это даёт от 40 до 90 киловатт-часов в месяц. Для сравнения: обычный холодильник потребляет всего 300-800 Вт в час.

Большие и мощные духовки, а также длительное время готовки увеличивают эту цифру ещё сильнее. Поэтому один прибор может потреблять столько же энергии, сколько 65 включённых холодильников одновременно!

Как экономить энергию с духовкой

Чтобы не разориться на счетах:

Готовьте сразу несколько блюд за одну сессию — используйте разогретую духовку максимально эффективно.

за одну сессию — используйте разогретую духовку максимально эффективно. Выключайте духовку заранее - остаточное тепло доведёт еду до готовности.

- остаточное тепло доведёт еду до готовности. Не открывайте дверцу во время приготовления: каждый раз прибор тратит больше энергии на нагрев.

во время приготовления: каждый раз прибор тратит больше энергии на нагрев. Отключайте духовку от сети после использования, особенно если она остаётся в режиме ожидания.

после использования, особенно если она остаётся в режиме ожидания. Перезапускайте духовку после перепадов напряжения или отключения света — это поможет избежать повышенного потребления.

Следуя этим простым правилам, вы сможете наслаждаться выпечкой без неприятных сюрпризов в конце месяца.

Уточнения

Бытовая техника - электрические механические приборы, которые выполняют некоторые бытовые функции, такие как приготовление пищи или чистка.



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