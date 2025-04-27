Не холодильник и не стиралка: прибор на вашей кухне, который сжигает больше энергии, чем 65 холодильников

Мы привыкли доверять бытовой технике, не задумываясь о её скрытых аппетитах. Но один привычный прибор незаметно увеличивает ваши счета за электроэнергию в разы.
Электрическая духовка — верный помощник на кухне — на деле оказывается одним из самых прожорливых приборов в доме. Причём она потребляет энергию не только в работе, но и в режиме ожидания: многие модели продолжают незаметно "подъедать" электричество, даже будучи выключенными.
Когда духовка включена, потребление энергии взлетает ещё выше: быстрый нагрев и поддержание температуры требуют серьёзных затрат.
Средняя электрическая духовка "съедает" от 2000 до 5000 Вт в час. При активном использовании это даёт от 40 до 90 киловатт-часов в месяц. Для сравнения: обычный холодильник потребляет всего 300-800 Вт в час.
Большие и мощные духовки, а также длительное время готовки увеличивают эту цифру ещё сильнее. Поэтому один прибор может потреблять столько же энергии, сколько 65 включённых холодильников одновременно!
Чтобы не разориться на счетах:
Следуя этим простым правилам, вы сможете наслаждаться выпечкой без неприятных сюрпризов в конце месяца.
Бытовая техника - электрические механические приборы, которые выполняют некоторые бытовые функции, такие как приготовление пищи или чистка.
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Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.