Акриловая ванна станет белоснежной: одна хитрость, которую знают немногие

2:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Знаете ли вы, что акриловая ванна может испортиться буквально за одно неверное действие? Акриловые ванны привлекательны своей белизной, но со временем даже они начинают страдать от загрязнений.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Уборка ванной

Основные проблемы

Известковый налёт — шероховатые желтоватые пятна, которые образуются из-за жесткой воды.

Мыльный налёт — матовая пленка из частиц мыла и грязи.

Плесень — результат плохой вентиляции и микротрещин от неправильного ухода.

Ржавчина — бурые пятна от старых труб или воды с высоким содержанием железа.

Красители — следы от краски для волос и фломастеров, которые впитываются особенно быстро.

Чем чистить акриловую ванну безопасно

Лучший способ регулярной очистки — обычная мыльная пена. Используйте хозяйственное или обычное мыло для повседневного ухода.

Если загрязнение серьезнее, помогут специальные средства:

Гели, кремы, спреи, предназначенные именно для акрила.

Средства без абразивов, спиртов, сильных кислот и щелочей.

Важно: строго соблюдайте инструкцию, не смешивайте разные препараты и всегда тщательно смывайте средство после использования.

Народные средства для чистки акрила

Домашние средства эффективны, но требуют осторожности:

Перекись водорода — для точечного отбеливания.

Уксус и лимонный сок — убирают налёт и ржавчину.

Пищевая сода и горчица — осветляют пятна, но наносить нужно аккуратно, не растирая по поверхности.

Всегда проверяйте эти средства на небольшом участке, чтобы не повредить покрытие.

Что может испортит вашу ванну навсегда

Акрил не терпит:

Абразивов и жестких щеток.

Кипятка и горячих жидкостей.

Бензина, ацетона, растворителей и хлора.

Покупая бытовую химию, убедитесь, что она безопасна для акрила.

Простые правила ухода за акрилом

Ополаскивайте ванну после каждого использования.

Регулярно проветривайте ванную комнату.

Не используйте ванну для замачивания белья с порошком.

Избегайте механических повреждений.

Защищайте ванну от прямых солнечных лучей.

При появлении мелких царапин используйте специальные полировальные пасты.

Уточнения

Ва́нна (нем. Wanne; лат. balneum) — резервуар для купания или принятия медицинских процедур. Ванной называют также резервуары для обмывания и погружения разных частей тела, например: сидячая ванна, ножная ванна, глазная ванночка.



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