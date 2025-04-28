Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разгадана последняя загадка генома: что это значит для человечества
Румыния предупреждает: эта природная опасность подстерегает туристов на каждом шагу!
Виктория Дайнеко тайно вышла замуж: что известно о её избраннике
Одежда по погоде? Это больше не работает — вот что нужно на самом деле
Вечная борьба: Америка пойдет на все, чтобы сломить РФ
От гитары к телескопу: Брайан Мэй преподнёс сенсационный подарок чичестерскому планетарию
Audi собирается переехать: производство могут перенести в США
Netflix делает ставку на ясность: теперь субтитры не будут мешать просмотру
Мать Яниса Тиммы разнесла Седокову: роковая связь отняла у сына всё

Акриловая ванна станет белоснежной: одна хитрость, которую знают немногие

2:27
Недвижимость

Знаете ли вы, что акриловая ванна может испортиться буквально за одно неверное действие? Акриловые ванны привлекательны своей белизной, но со временем даже они начинают страдать от загрязнений.

Уборка ванной
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Уборка ванной

Основные проблемы

  • Известковый налёт — шероховатые желтоватые пятна, которые образуются из-за жесткой воды.
  • Мыльный налёт — матовая пленка из частиц мыла и грязи.
  • Плесень — результат плохой вентиляции и микротрещин от неправильного ухода.
  • Ржавчина — бурые пятна от старых труб или воды с высоким содержанием железа.
  • Красители — следы от краски для волос и фломастеров, которые впитываются особенно быстро.

Чем чистить акриловую ванну безопасно

Лучший способ регулярной очистки — обычная мыльная пена. Используйте хозяйственное или обычное мыло для повседневного ухода.

Если загрязнение серьезнее, помогут специальные средства:

  • Гели, кремы, спреи, предназначенные именно для акрила.
  • Средства без абразивов, спиртов, сильных кислот и щелочей.

Важно: строго соблюдайте инструкцию, не смешивайте разные препараты и всегда тщательно смывайте средство после использования.

Народные средства для чистки акрила

Домашние средства эффективны, но требуют осторожности:

  • Перекись водорода — для точечного отбеливания.
  • Уксус и лимонный сок — убирают налёт и ржавчину.
  • Пищевая сода и горчица — осветляют пятна, но наносить нужно аккуратно, не растирая по поверхности.

Всегда проверяйте эти средства на небольшом участке, чтобы не повредить покрытие.

Что может испортит вашу ванну навсегда

Акрил не терпит:

  • Абразивов и жестких щеток.
  • Кипятка и горячих жидкостей.
  • Бензина, ацетона, растворителей и хлора.

Покупая бытовую химию, убедитесь, что она безопасна для акрила.

Простые правила ухода за акрилом

  • Ополаскивайте ванну после каждого использования.
  • Регулярно проветривайте ванную комнату.
  • Не используйте ванну для замачивания белья с порошком.
  • Избегайте механических повреждений.
  • Защищайте ванну от прямых солнечных лучей.
  • При появлении мелких царапин используйте специальные полировальные пасты.

Уточнения

Ва́нна (нем. Wanne; лат. balneum) — резервуар для купания или принятия медицинских процедур. Ванной называют также резервуары для обмывания и погружения разных частей тела, например: сидячая ванна, ножная ванна, глазная ванночка.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Красота и стиль
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу Аудио 
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Авто
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие Аудио 
Никаких удобрений: что действительно любит лук
Садоводство, цветоводство
Никаких удобрений: что действительно любит лук Аудио 
Популярное
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения

Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?

Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи
Почему ваша кошка приносит вам мертвых животных? Узнайте секреты древних инстинктов Игорь Буккер Двигатель ПД-8: как российская авиация обретает независимость от протоколов США Дмитрий Плотников Битва народов — самый грандиозный военный памятник, построенный на костях русских воинов Сергей Лебедев
В лучших отелях туалеты чистят только этим — вам обязательно стоит попробовать
Стриженова высказалась о Ленине: а что, если бы у него не получилось в 1917
Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева
Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева
Последние материалы
Вечная борьба: Америка пойдет на все, чтобы сломить РФ
2025 год станет переломным: военный эксперт раскрыл скрытый сценарий под Харьковом
От гитары к телескопу: Брайан Мэй преподнёс сенсационный подарок чичестерскому планетарию
Audi собирается переехать: производство могут перенести в США
Лавров: говорить о переходе БРИКС к единой валюте преждевременно
Netflix делает ставку на ясность: теперь субтитры не будут мешать просмотру
Мать Яниса Тиммы разнесла Седокову: роковая связь отняла у сына всё
Секрет вкусного кролика: никакой плиты, только мультиварка
Опустошение: Том Харди против всех в адском экшен-триллере Netflix
Тридцать минут в день — и сахар под контролем: простой секрет без усилий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.