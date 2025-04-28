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Идеальная выпечка без хлопот: хитрости использования газовой духовки

3:05
Недвижимость

Как готовить идеально в газовой духовке? Большинство людей делают это неправильно. Но стоит запомнить несколько простых правил, и блюда всегда будут превосходными!

Газовая плита
Фото: commons.wikimedia. org by flarthurhu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Газовая плита

Что особенного в газовой духовке

Газовые духовки хороши тем, что быстро нагреваются и позволяют легко регулировать температуру. Секрет прост: горелка внизу духовки быстро разжигается, смешивая газ с воздухом, создавая равномерный нагрев.

Современные модели имеют дополнительные функции:

  • Гриль (поджаристая корочка сверху);
  • Конвекция (равномерный обдув горячим воздухом).
  • Как правильно подготовить духовку к первому использованию

После покупки не спешите включать духовку:

  • Изучите инструкцию производителя.
  • Обязательно позовите специалиста для установки и подключения.
  • Уберите упаковочные элементы и защитную плёнку.
  • Промойте внутренние поверхности теплой водой с мылом, высушите, оставив дверцу открытой.

Важно: Если прибор долго был в холодном месте, дайте ему согреться до комнатной температуры перед включением.

Как зажечь газовую духовку

Ручной розжиг:

  • Откройте дверцу для вентиляции.
  • Поверните регулятор газа.
  • Поднесите зажжённую спичку к отверстию розжига.
  • После зажигания уберите спичку и закройте дверцу.

Электроподжиг:

  • Проветрите духовку, затем закройте дверцу.
  • Установите регулятор газа на максимум и нажмите кнопку розжига до появления пламени.

Важно: Не держите кнопку розжига или зажигалку более 20 секунд. Если огонь не появился, проветрите духовку и попробуйте снова через несколько минут.

Настройка температуры и режимов

Температура регулируется поворотной ручкой, обычно от 150℃ до 280℃. Следите за встроенным термометром, если он есть.

Дополнительные режимы (гриль, конвекция) выбирайте по необходимости:

  • Гриль — для красивой корочки.
  • Конвекция — для равномерной прожарки и ускорения готовки.

Секреты идеальной готовки

  • Используйте только специальную посуду. Металлическую, керамическую, из огнеупорного стекла.
  • Не ставьте в духовку пластик и обычное стекло.

На каком уровне готовить

  • Верхний уровень — медленное томление.
  • Средний уровень — универсален для большинства блюд.
  • Нижний уровень — хрустящая корочка снизу.

Можно готовить на нескольких уровнях сразу, включив режим конвекции.

Полезные советы для идеальной выпечки

  • Разогревайте духовку за 15 минут до начала готовки.
  • Не ставьте форму вплотную к стенке.
  • Используйте фольгу или рукав для сочности блюд.
  • Не открывайте дверцу во время выпекания воздушных блюд (бисквиты, омлеты).
  • При конвекции снизьте температуру на 20℃.
  • Регулярно чистите духовку, используйте специальные средства.

Уточнения

Га́зовая плита́ - кухонная плита, использующая в качестве топлива горючий газ. Может использоваться природный газ из городской газовой сети или сжиженный газ из баллонов или газгольдеров. При использовании баллонов со сжиженным газом необходим газовый редуктор.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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