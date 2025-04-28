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Вот какую ванну нужно брать, чтобы не жалеть о выборе

2:50
Недвижимость

Ванна — одна из главных покупок при ремонте, и ошибка может дорого обойтись. Но какая модель подойдет именно вам? Рассмотрим три варианта — стальные, акриловые и чугунные ванны, разобрав плюсы и минусы каждого материала.

Горячая ванна
Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Wong, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горячая ванна

Что важно знать о стальных ваннах

Стальные ванны бывают эмалированные и из нержавейки. Эмалированные покрывают защитной глазурью, а изделия из нержавеющей стали просто шлифуют, сохраняя естественный блеск.

Преимущества стальных ванн:

  • Легкость (25-50 кг), что упрощает доставку и монтаж.
  • Большой выбор форм и размеров благодаря технологии штамповки.
  • Доступность по цене, особенно эмалированные модели.
  • Устойчивость к мелким повреждениям.

Недостатки:

  • Быстро остывающая вода из-за высокой теплопроводности металла.
  • Шумность при наборе воды.
  • Невысокая устойчивость под большим весом, есть риск опрокидывания.
  • Все эти минусы можно устранить: добавить теплоизоляцию, установить каркас и декоративный экран.

Почему популярны акриловые ванны

Акриловые ванны делают из специального пластика. Они бывают двух типов: литьевые и экструзионные. Литьевые дороже, но прочнее и долговечнее.

Преимущества акрила:

  • Отлично держит тепло.
  • Минимальный вес (~20 кг), подходит для старых домов с непрочными перекрытиями.
  • Практически бесшумные при наборе воды.
  • Легко чистятся, грязь почти не задерживается.
  • Приятные на ощупь и не скользкие.
  • Возможность встроить гидромассаж и другие элементы.

Минусы акрила:

  • Чувствительность к химии и механическим повреждениям.
  • Неустойчивость без дополнительного каркаса.
  • Деформация при температуре выше 90°C.
  • Лучше сразу устанавливать их на металлический каркас.

Чугунные ванны: вечная классика

Эти ванны отливают из прочного чугуна и покрывают эмалью. Они долговечны и неприхотливы.

Плюсы чугуна:

  • Высокая прочность и устойчивость.
  • Долго держат тепло.
  • Практически бесшумны.
  • Просты в уходе.

Минусы:

  • Большой вес (100-120 кг), сложный монтаж.
  • Ограниченный выбор форм и цветов.
  • Высокая стоимость.

Какой вариант лучше выбрать

Выбор ванны зависит от личных предпочтений, бюджета и условий использования:

  • Чугун — для ценителей надежности и долговечности.
  • Сталь — оптимальное соотношение цены и качества.
  • Акрил — для тех, кто хочет максимум функционала и комфорта.

Уточнения

Ва́нна (нем. Wanne; лат. balneum) — резервуар для купания или принятия медицинских процедур. Ванной называют также резервуары для обмывания и погружения разных частей тела, например: сидячая ванна, ножная ванна, глазная ванночка.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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