Вот какую ванну нужно брать, чтобы не жалеть о выборе

Ванна — одна из главных покупок при ремонте, и ошибка может дорого обойтись. Но какая модель подойдет именно вам? Рассмотрим три варианта — стальные, акриловые и чугунные ванны, разобрав плюсы и минусы каждого материала.
Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Wong, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горячая ванна
Что важно знать о стальных ваннах
Стальные ванны бывают эмалированные и из нержавейки. Эмалированные покрывают защитной глазурью, а изделия из нержавеющей стали просто шлифуют, сохраняя естественный блеск.
Преимущества стальных ванн:
Легкость (25-50 кг), что упрощает доставку и монтаж.
Большой выбор форм и размеров благодаря технологии штамповки.
Доступность по цене, особенно эмалированные модели.
Устойчивость к мелким повреждениям.
Недостатки:
Быстро остывающая вода из-за высокой теплопроводности металла.
Шумность при наборе воды.
Невысокая устойчивость под большим весом, есть риск опрокидывания.
Все эти минусы можно устранить: добавить теплоизоляцию, установить каркас и декоративный экран.
Почему популярны акриловые ванны
Акриловые ванны делают из специального пластика. Они бывают двух типов: литьевые и экструзионные. Литьевые дороже, но прочнее и долговечнее.
Преимущества акрила:
Отлично держит тепло.
Минимальный вес (~20 кг), подходит для старых домов с непрочными перекрытиями.
Практически бесшумные при наборе воды.
Легко чистятся, грязь почти не задерживается.
Приятные на ощупь и не скользкие.
Возможность встроить гидромассаж и другие элементы.
Минусы акрила:
Чувствительность к химии и механическим повреждениям.
Неустойчивость без дополнительного каркаса.
Деформация при температуре выше 90°C.
Лучше сразу устанавливать их на металлический каркас.
Чугунные ванны: вечная классика
Эти ванны отливают из прочного чугуна и покрывают эмалью. Они долговечны и неприхотливы.
Плюсы чугуна:
Высокая прочность и устойчивость.
Долго держат тепло.
Практически бесшумны.
Просты в уходе.
Минусы:
Большой вес (100-120 кг), сложный монтаж.
Ограниченный выбор форм и цветов.
Высокая стоимость.
Какой вариант лучше выбрать
Выбор ванны зависит от личных предпочтений, бюджета и условий использования:
Чугун — для ценителей надежности и долговечности.
Сталь — оптимальное соотношение цены и качества.
Акрил — для тех, кто хочет максимум функционала и комфорта.
Уточнения
Ва́нна (нем. Wanne; лат. balneum) — резервуар для купания или принятия медицинских процедур. Ванной называют также резервуары для обмывания и погружения разных частей тела, например: сидячая ванна, ножная ванна, глазная ванночка.