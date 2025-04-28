Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследование выявило, как мигрени ухудшают качество сна
Стал непобеждённым: Ханси Флик выиграл все финалы за Барселону и Баварию
Пять типов старения лица: определите свой и остановите время
Спутник Сатурна что-то скрывает: на Титане нет того, чего все ожидали
Тяжба с отелем довела семейную пару до тюрьмы строгого режима
Чудеса медицины: Собчак оценила помолодевшую на 10 лет Деми Мур
Низкоуглеводные творожные круассаны с ветчиной и сыром: наслаждение без вреда для фигуры – это реально
Как в два счёта можно потерять кредитный лимит: не делайте этого
Не ведитесь на уговоры: когда техосмотр при продаже — не ваш долг

Почему кондиционер нужно покупать именно сейчас: мало кто знает об этой выгоде

2:14
Недвижимость

Большинство привыкло использовать кондиционер лишь для спасения от жары, забывая о его возможностях в холодное время года. Между тем, кондиционер — это выгодное решение для отопления и поддержания комфорта дома круглый год.

Кондиционер
Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zunter is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en
Кондиционер

Почему лучше покупать кондиционер весной

В начале весны покупка кондиционера гораздо выгоднее: спрос ещё не успел вырасти, цены держатся на минимальном уровне, а выбрать удобное время для монтажа гораздо проще. Если ждать до лета, стоимость и сроки установки могут неприятно удивить.

Экономия на отоплении: в чём секрет

Кондиционер гораздо эффективнее обогревателей: потребляя всего 1 кВт электроэнергии, он способен выдать до 4 кВт тепла. Если у вас дорогое центральное отопление или вы используете электрические обогреватели, установка кондиционера значительно снизит счета за свет.

Быстрый прогрев помещения

С кондиционером не нужно ждать долго, пока в доме станет тепло. Уже через 10-15 минут после включения вы почувствуете, как воздух становится комфортнее. Это особенно удобно утром или при возвращении домой, а также в загородном доме или на даче.

Полезный лайфхак: выставьте таймер, и к вашему приходу дома уже будет тепло.

Комфорт без перегрева

Обычные обогреватели часто перегревают помещение, создавая дискомфорт. Кондиционер решает эту проблему: вы просто задаёте нужную температуру, и устройство само поддерживает её на постоянном уровне.

Современные кондиционеры — безопасны и функциональны

Сегодня кондиционер — это не только нагрев или охлаждение. Современные модели оснащены функциями очистки воздуха, ионизации и даже увлажнения, что делает ваш дом ещё уютнее и здоровее.

Комфорт в любую погоду

Кондиционер будет полезен круглый год: летом он создаёт прохладу, а зимой — эффективно обогревает помещение. Особенно это важно в межсезонье, когда центральное отопление ещё не работает или уже отключено.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Сосед в очередной раз всех обошёл: пустые бутылки превратил в броню для огорода
Садоводство, цветоводство
Сосед в очередной раз всех обошёл: пустые бутылки превратил в броню для огорода Аудио 
Не холодильник и не стиралка: прибор на вашей кухне, который сжигает больше энергии, чем 65 холодильников
Недвижимость
Не холодильник и не стиралка: прибор на вашей кухне, который сжигает больше энергии, чем 65 холодильников Аудио 
Популярное
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения

Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?

Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить
Сводка с фронта: Курская область освобождена, Путин поблагодарил бойцов КНДР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер
В лучших отелях туалеты чистят только этим — вам обязательно стоит попробовать
Стриженова высказалась о Ленине: а что, если бы у него не получилось в 1917
Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева
Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева
Последние материалы
Путешествие по Сицилии: как горы и пляжи создают уникальный климатический калейдоскоп
Исследование: интернет может продлить жизнь пожилым людям
Фигура мечты без диет и спортзала: секреты современной косметологии
Номера облезли? Руки прочь от кисточки: маленькая ошибка дороже новой машины
Лига чемпионов: мысли УЕФА об отмене дополнительного времени и новая модель, которую хотят внедрить
Курица без яйца: учёные искусственно вырастили кусок мяса
Ожидайте больше экзопланет: почему суперземли — это не редкость, а правило для Вселенной
Артемий Лебедев рассказал, как ему удалось бросить курить
Уже в мае! Строительные материалы подорожают на 5-20%
Фасоль, яйца и кое-что ещё: рецепт салата, который станет хитом любого ужина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.