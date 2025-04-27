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Хотите, чтобы ваш дом выглядел на миллион? Значит это обязательно должно быть в вашем интерьере

2:28
Недвижимость

Мода в интерьере меняется почти так же стремительно, как в одежде. В этом году дизайнеры делают ставку не только на красивый, но и на умный подход: практичность, функциональность и ощущение живого пространства выходят на первый план.

Прихожая в квартире
Фото: https://www.freepik.com
Прихожая в квартире

Вот три идеи, которые преобразят ваш дом в 2025 году — без лишних затрат и с максимальным эффектом.

1. Многофункциональная мебель

Компактные квартиры требуют особого подхода, и мебель-трансформер становится настоящей звездой интерьеров. Диваны-кровати, столы с раскладывающимися поверхностями, шкафы с выдвижными модулями — такие решения не только экономят место, но и выглядят невероятно стильно.

Модульные системы позволяют менять планировку под настроение или задачи дня. И самое приятное: по данным дизайнерских исследований, правильный выбор мебели увеличивает полезную площадь жилья на 20-30%! Хотите универсальности — выбирайте нейтральные оттенки, которые легко впишутся в любой стиль.

2. Текстурные стены

Гладкие однотонные стены постепенно уходят в прошлое. В 2025 году на переднем плане — текстура. Штукатурка с эффектом бетона, деревянные панели, 3D-поверхности, бархатистая отделка — всё это добавляет интерьеру глубину, делает его интереснее и теплее.

Главное правило: комбинируйте текстуры с минималистичной мебелью и декором, чтобы избежать перегруженности. Одна выразительная стена способна полностью изменить атмосферу комнаты — создавая эффект дизайнерского ремонта даже без крупных вложений.

3. Умное освещение

Освещение в интерьере — это не просто свет, это эмоция. В 2025 году в тренде умные системы: регулируемая яркость, смена цветовой температуры, сценарии для разных настроений.

Теплый мягкий свет поможет расслабиться вечером, а холодный белый — настроит на продуктивную работу днем. Управлять светом можно прямо со смартфона или с помощью голосового помощника — удобно, современно и энергоэффективно.

Умные светильники становятся доступнее, а эффект от их использования сопоставим с полноценной переделкой пространства.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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