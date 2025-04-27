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Вот почему деньги обходят ваш дом стороной: срочно выбросьте эти 3 предмета

2:11
Недвижимость

Вы трудитесь не покладая рук, а доходы всё равно остаются на месте? Возможно, дело вовсе не в усилиях, а в энергетике вашего дома.

Интерьер квартиры
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Интерьер квартиры

Некоторые вещи, которые мы привыкли хранить годами, на самом деле работают против нас, перекрывая денежные потоки и программируя пространство на бедность.

Пришло время провести ревизию и избавиться от невидимых энергетических "вампиров".

1. Разбитая посуда и треснутые чашки

Каждая трещина в чашке или скол на тарелке — это не просто дефект. Это мощный символ разрушения, который влияет на финансы. Повреждённая посуда словно создаёт утечки в вашем денежном канале: деньги начинают "уходить", как вода через трещину.

Особенно опасны сколы по краям — они "режут" потоки энергии благополучия. Даже если чашка кажется "ещё нормальной", она уже несёт разрушительное послание. Проверьте свои кухонные шкафы прямо сегодня — вы удивитесь, сколько скрытых источников проблем там найдётся.

2. Пустые кошельки и старые сумки

Кошелёк — это не просто аксессуар, а мощный энергетический символ вашего благосостояния. Пустой или потрёпанный кошелёк посылает миру прямое послание: "Мне нечего хранить".

То же самое касается старых сумок с оторванными ручками или забытой горы пластиковых пакетов. Они создают вокруг вас хаос и мешают новым деньгам войти в вашу жизнь. Оставьте только один качественный кошелёк и несколько красивых сумок, которые будут радовать вас каждый день.

3. Сломанные часы и "мёртвая" техника

Часы, которые остановились, символизируют застой не только во времени, но и в делах. Особенно неблагоприятны часы, застывшие на "несчастливом" времени — они буквально фиксируют проблемы в вашей жизни.

Старые телефоны, перегоревшие лампочки, неработающие электроприборы создают в доме энергетические пробки. Они словно шепчут: "Здесь всё стоит на месте". И деньги, к сожалению, тоже.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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