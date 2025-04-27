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В лучших отелях туалеты чистят только этим — вам обязательно стоит попробовать

2:08
Недвижимость

Туалет — визитная карточка дома, наряду с кухней и гостиной. Все мы хотим чувствовать себя комфортно в этом интимном пространстве, но признаем честно: его уборка — далеко не самое приятное занятие. И всё же есть способ сделать эту задачу проще — без токсичных средств и дорогих чистящих порошков.

Унитаз
Фото: Flickr by Marco Verch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Унитаз

Оказывается, всё, что нам нужно для сияющего туалета, — это обычная поваренная соль. Эксперты называют её одним из самых недооценённых помощников в домашнем хозяйстве: она не только экологична, но и удивительно эффективна.

Почему соль — это больше, чем приправа

Как объясняют специалисты, соль обладает антибактериальными свойствами, впитывает запахи и действует как лёгкий абразив. Всё это делает её идеальным средством для удаления известкового налёта и глубокой очистки, без агрессивных химикатов.

Но главное — соль не просто убирает загрязнения. Благодаря её способности подавлять развитие бактерий, туалет остаётся свежим и чистым надолго. А меньше бактерий — значит, меньше неприятных запахов.

Что нужно для идеальной чистки?

Чтобы преобразить туалет без особых усилий, вам понадобятся:

  1. 1 чашка крупной соли
  2. Полстакана белого уксуса
  3. Несколько капель лимонного сока или эфирного масла
  4. Щётка для унитаза

Как почистить туалет солью: пошаговая инструкция

Процесс настолько прост, что с ним справится даже ребёнок. Насыпьте соль прямо в унитаз, стараясь попасть на участки с налётом и загрязнениями. Затем аккуратно добавьте уксус — лучше использовать пульверизатор, чтобы сохранить соль на месте и одновременно активировать реакцию. Вы услышите характерное шипение — это работает природная химия.

На этом этапе можно дополнить процедуру несколькими каплями эфирного масла: оно усилит антибактериальный эффект и наполнит ванную комнату приятным ароматом. Остаётся только немного подождать, пройтись щёткой — и наслаждаться безупречной чистотой.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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