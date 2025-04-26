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Всего кусочек может спасти ваш Wi-Fi и облегчить боль — удивительные лайфхаки с фольгой

Недвижимость

Алюминиевая фольга есть почти в каждом доме. Но если вы до сих пор считали, что её предназначение ограничивается упаковкой закусок — пора пересмотреть свои взгляды. На самом деле эта серебристая плёнка способна на куда большее.

Фольга
Фото: freepik by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фольга

Эксперты уверяют: правильное использование алюминиевой фольги может упростить уборку, решить бытовые мелочи, а иногда даже помочь со здоровьем. И прежде чем в следующий раз выбросить обрезки фольги в мусор, задумайтесь — возможно, она ещё сыграет свою роль.

Зачем брать фольгу в ванную?

По словам специалистов, алюминиевая фольга отлично справляется с устранением статического электричества. Если ваше бельё после сушки электризуется и липнет ко всему подряд, просто скомкайте несколько шариков из фольги и забросьте их в барабан. Больше никаких дополнительных действий — фольга сделает всё сама.

Даже использованная фольга пригодится

Не стоит спешить выбрасывать фольгу, которая уже "поработала" в духовке. Как отмечают эксперты, если скомкать её так, чтобы наружу оказалась относительно чистая сторона, вы получите отличную одноразовую губку для чистки решёток гриля и стойких загрязнений. Всего несколько движений — и ваш гриль снова блестит, как новый.

Фольга в походе — ваш секретный помощник

Отправляетесь на природу? Не забудьте взять с собой немного фольги. Из неё можно сделать импровизированный отражатель света: просто оберните фольгу вокруг фонарика в форме воронки. Свет станет ярче и мощнее.

А ещё путешественники делятся лайфхаком: при боли в колене или локте можно обернуть больное место фольгой — за счёт отражения тепла дискомфорт может стать меньше.

Как фольга помогает усилить сигнал

Алюминиевая фольга способна усиливать сигналы благодаря своим металлическим свойствам. И если в вашем доме или на даче Wi-Fi работает с перебоями, стоит попробовать соорудить небольшой экран из фольги, направив его в сторону источника сигнала. Иногда это помогает поймать недостающие "палки" в самых неожиданных местах.

Уточнения

Фольга́ (лат. folium — «лист») — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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