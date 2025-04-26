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Ваша квартира странно пахнет? Причина может шокировать

2:48
Недвижимость

Хотите вы того или нет, но практически в каждой квартире скрываются свои мелкие "тайны", о которых не принято говорить. Одной из них может быть тяжёлый, затхлый воздух. И если запах в доме вызывает у вас странное раздражение или усталость — пора действовать.

Запах
Фото: Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запах

Учёные убеждены: неприятные запахи напрямую влияют на психоэмоциональное состояние человека, вызывая тревожность, усталость и даже провоцируя ссоры между домочадцами. Поэтому чем быстрее вы найдёте источник проблемы, тем легче будет восстановить и свежесть в доме, и гармонию в отношениях.

Где скрывается причина?

По мнению специалистов, чаще всего виновником тяжёлого запаха оказывается плесень. Она любит обосновываться в укромных местах с повышенной влажностью — например, в швах между плитками, в углах душевых кабин, рядом с кранами.

Иногда черные пятна можно обнаружить на стенах, потолках, за зеркалами или мебелью. Если вы заметили подобные признаки, не стоит откладывать решение проблемы, пишет журнал ireceptar.

Как уничтожить плесень без вредной химии?

Эксперты советуют использовать проверенное натуральное средство — обычный столовый уксус. Благодаря высокому содержанию кислоты он уничтожает до 82% грибковых спор. Всё просто: налейте уксус в пульверизатор, обильно обработайте заражённый участок и оставьте минимум на несколько часов.

Затем достаточно протереть поверхность влажной тряпкой. Нет уксуса под рукой? Альтернативой может стать смесь пищевой соды и отбеливателя.

Растения против затхлого воздуха

Чтобы предотвратить появление плесени в будущем, стоит задуматься о регулировании уровня влажности в доме. Живые растения отлично справляются с этой задачей. Специалисты советуют обратить внимание на вьющийся плющ — он легко переносит тень и будет отлично себя чувствовать в ванной.

Ещё одним природным "поглотителем" влаги считается колчан. Для современных интерьеров подойдут также язык свекрови и бамбуковая ладонь — стильные и функциональные варианты.

А если дело в стиральной машине?

Иногда причина затхлого запаха может скрываться там, где её меньше всего ожидаешь — в стиральной машине. Остатки грязи и влаги в фильтре могут вызывать неприятные ароматы, которые впитываются в только что выстиранное бельё.

Чтобы избавиться от проблемы, специалисты рекомендуют засыпать в отсек для порошка два стакана пищевой соды и запустить цикл стирки при температуре 90 °C. Результат — чистая техника и свежий запах белья.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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