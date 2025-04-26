Сбросили с Эйфелевой башни и он не сломался: сегодня весь мир охотится за стульями XIX века

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Когда-то стулья из гнутого дерева казались повседневной обыденностью: они стояли буквально в каждом доме. Теперь же они стали настоящими трофеями для коллекционеров и эстетов. То, что когда-то наскучило всем, сегодня воспринимается как образец вечной красоты и качества.

Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стул

Речь идёт о знаменитых стульях марки TON — в народе их часто называют "тонецы". Эти изделия чешского производства когда-то символизировали стандартную меблировку, а сегодня воспринимаются как знак утонченного вкуса и любви к наследию.

История легенды: от фабрики до мирового признания

Создателем первого стула из гнутого дерева был немецкий мастер Михаэль Тонет. Именно на его фабриках в середине XIX века родились изделия, которые в 1841 году произвели сенсацию на промышленной выставке. Стул "модель 14" стал настоящим бестселлером — и, как отмечают историки дизайна, возможно, самым продаваемым стулом в истории.

Процесс изготовления был почти ювелирным: шесть буковых прутьев вручную гнулись, соединялись двумя винтами и десятью шурупами. С 1860 по 1930 год по всему миру было продано более 50 миллионов экземпляров.

Мебельный феномен охватил всю Быстржицу-под-Гостыни: семья Тонета не просто владела заводом, но и строила жильё для рабочих, прокладывала водопроводы, открывала больницы и школы.

Thonet: от классики до хай-тека

Даже сегодня тонеты украшают не только кафе и рестораны, но и офисы мировых гигантов вроде Microsoft. Производитель предлагает более 250 моделей в 40 тысячах модификаций — от воссозданной классики до дерзких современных версий, разработанных ведущими дизайнерами.

Стул "модель 14" называют первой моделью в истории, специально созданной для массового фабричного производства. Благодаря популярности среди венских владельцев кафе за ним закрепилось прозвище "кафе-стул".

Легенда о прочности: испытание падением

Среди мебельщиков ходит история о невероятной прочности тонетов. Якобы Михаэль Тонет однажды доказал её, сбросив стул с Эйфелевой башни — и тот остался невредим. Менее романтичная версия утверждает, что испытание проходило в его офисе, но результат впечатлил всех без исключения.

Дело в особенностях конструкции: гнутая древесина не имеет срезанных волокон, что делает такие изделия почти неуязвимыми для повреждений.

Уточнения

Стул — предмет мебели для сидения одного человека, с опорой для спины (в отличие от табурета), с подлокотниками или без них.



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