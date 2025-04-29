Лимонный удар по жиру: духовка сияет чистотой — вот как это сделать

Уборка кухни может быть неприятной задачей, особенно если нужно отмыть жир с духовки и сковородок. Пятна появляются из-за использования масел и жиров во время готовки. Испарения и брызги оседают на внутренних стенках, со временем пригорают и образуют нагар, который сложно удалить.
Грязь не только портит внешний вид техники, но и ухудшает её работу, меняет вкус блюд и создаёт условия для размножения бактерий.
Как почистить духовку лимоном
Не обязательно тратить деньги на дорогие средства. Лимон — отличное натуральное средство для удаления жира. Кислота в его составе растворяет загрязнения, не повреждая поверхность.
Как использовать лимон для очистки жира:
Советы по уходу за духовкой
Рекомендуется чистить духовку после каждого использования или минимум раз в неделю, особенно если вы часто готовите. Также полезно проветривать духовку, чтобы избежать скопления влаги. Это облегчит очистку и продлит срок службы прибора.
Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae); лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.
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