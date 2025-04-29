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Лимонный удар по жиру: духовка сияет чистотой — вот как это сделать

1:28
Недвижимость

Уборка кухни может быть неприятной задачей, особенно если нужно отмыть жир с духовки и сковородок. Пятна появляются из-за использования масел и жиров во время готовки. Испарения и брызги оседают на внутренних стенках, со временем пригорают и образуют нагар, который сложно удалить.

Лимоны
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Лимоны

Грязь не только портит внешний вид техники, но и ухудшает её работу, меняет вкус блюд и создаёт условия для размножения бактерий.

Как почистить духовку лимоном

Не обязательно тратить деньги на дорогие средства. Лимон — отличное натуральное средство для удаления жира. Кислота в его составе растворяет загрязнения, не повреждая поверхность.

Как использовать лимон для очистки жира:

  1. Разрежьте лимон пополам.
  2. Протрите загрязнённые участки.
  3. Оставьте сок на 10-15 минут.
  4. Удалите нагар влажной губкой или мягкой тканью.
  5. Для лучшего эффекта можно предварительно разогреть духовку до низкой температуры. Лимон не только очистит духовку, но и оставит приятный аромат.

Советы по уходу за духовкой

Рекомендуется чистить духовку после каждого использования или минимум раз в неделю, особенно если вы часто готовите. Также полезно проветривать духовку, чтобы избежать скопления влаги. Это облегчит очистку и продлит срок службы прибора.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae); лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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