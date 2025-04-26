Ваши стаканы мутные после посудомойки? Вот как вернуть им блеск

Чистые, сверкающие бокалы после мытья — мечта любой хозяйки. Но если ваши стаканы после посудомоечной машины покрыты серыми полосами, не спешите их списывать. Проблему можно решить простыми средствами из кухни.
Главный виновник помутнения — жёсткая вода. Известковые отложения оседают на поверхности, не давая стеклу засиять. Иногда серые полосы появляются из-за слишком горячей воды или переизбытка моющего средства.
Исправить ситуацию можно без дорогих чистящих средств. Достаточно заглянуть в кухонный шкаф.
Если после всех процедур мутность остаётся, значит, стекло повреждено. К сожалению, вернуть прежнюю прозрачность уже не получится — остаётся только заменить посуду.
Мутные стаканы — это не повод прощаться с любимой посудой. Часто достаточно простых домашних средств, чтобы вернуть стеклу первозданную прозрачность. А если дополнительно соблюдать несложные правила ухода за посудомоечной машиной и контролировать качество воды, ваши бокалы будут радовать кристальным блеском после каждой мойки.
Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.
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