Ваши стаканы мутные после посудомойки? Вот как вернуть им блеск

2:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чистые, сверкающие бокалы после мытья — мечта любой хозяйки. Но если ваши стаканы после посудомоечной машины покрыты серыми полосами, не спешите их списывать. Проблему можно решить простыми средствами из кухни.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Посудомоечная машина

Откуда берётся налёт на стекле

Главный виновник помутнения — жёсткая вода. Известковые отложения оседают на поверхности, не давая стеклу засиять. Иногда серые полосы появляются из-за слишком горячей воды или переизбытка моющего средства.

Исправить ситуацию можно без дорогих чистящих средств. Достаточно заглянуть в кухонный шкаф.

Три домашних способа вернуть блеск стаканам

Уксусная ванна

Подогрейте уксус и вылейте его в миску или раковину. Замочите стаканы на час, затем аккуратно потрите губкой и промойте тёплой водой. Вытрите насухо безворсовой тканью.

Лимонная кислота

Налейте лимонный сок в миску с водой и опустите туда бокалы на 5 минут. После обработки тщательно сполосните и вытрите.

Паста из соды и уксуса

Если налёт не уходит, смешайте уксус с пищевой содой до состояния пасты. Втирайте её в пятна, оставьте на 10-15 минут, а затем смойте чистой водой.

Когда стекло уже не спасти

Если после всех процедур мутность остаётся, значит, стекло повреждено. К сожалению, вернуть прежнюю прозрачность уже не получится — остаётся только заменить посуду.

Как предотвратить помутнение

Тщательно соблюдайте дозировку моющего средства, особенно в регионах с жёсткой водой.

Проверьте температуру воды: оптимально — около 60 °C.

Используйте ополаскиватель при каждой мойке.

При необходимости установите смягчитель воды на кухне.

Регулярно очищайте посудомоечную машину от накопившихся минералов специальными средствами.

Мутные стаканы — это не повод прощаться с любимой посудой. Часто достаточно простых домашних средств, чтобы вернуть стеклу первозданную прозрачность. А если дополнительно соблюдать несложные правила ухода за посудомоечной машиной и контролировать качество воды, ваши бокалы будут радовать кристальным блеском после каждой мойки.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.



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