Пакетики, которые вы выбрасывали зря: зачем нужен силикагель дома

Наверняка вы не раз замечали маленькие пакетики с прозрачными шариками в коробках с обувью или техникой. Обычно их выбрасывают, даже не задумываясь. Но силикагель может оказаться настоящей находкой — особенно в критических ситуациях!
Фото: commons.wikimedia.org by Rashmi81, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Силикагель
Силикагель — это пористая форма диоксида кремния, способная впитывать влагу и защищать вещи от порчи. Именно благодаря этим свойствам он незаменим в быту.
Как использовать силикагель с пользой
Если утопили телефон
Забудьте про рис! Куда эффективнее — положить смартфон в герметичный пакет с силикагелем минимум на сутки. Это поможет вытянуть влагу и увеличит шансы на спасение устройства.
Для сохранности бритв
Бритвенные лезвия часто тупятся из-за влаги. После использования тщательно вытрите бритву и уберите её в контейнер с несколькими пакетиками силикагеля. Так лезвия дольше останутся острыми.
Чтобы инструменты не ржавели
Металлический инструмент легко портится из-за сырости. Положите несколько пакетиков в ящик для инструментов — и забудьте о ржавчине надолго.
Ещё идеи для применения
Если промокла обувь или сумка - вложите внутрь пакетик силикагеля для быстрой сушки.
Добавьте пакетики в спортивную сумку или к мокрому купальнику - они избавят от неприятного запаха.
Хотите сохранить букет: Силикагель отлично подходит для сушки цветов.
Защитите фотографии, документы и фотоальбомы, положив внутрь упаковок пакетики от влаги.
Положите силикагель в упаковки с сухими продуктами - они дольше останутся свежими.
Не забудьте про аптечку: силикагель поможет уберечь лекарства от порчи.
Как восстановить силикагель
Когда пакетики утратят свою эффективность, их легко оживить: просто разложите их на противне и отправьте в духовку на два часа при 200 градусах. После этого силикагель снова готов к работе!
Уточнения
Силикаге́ль (англ. silica gel), силикатный гель — высушенный гель, образующийся из перенасыщенных растворов кремниевых кислот (nSiO2·mH2O) при pH > 5-6.