Пакетики, которые вы выбрасывали зря: зачем нужен силикагель дома

2:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Наверняка вы не раз замечали маленькие пакетики с прозрачными шариками в коробках с обувью или техникой. Обычно их выбрасывают, даже не задумываясь. Но силикагель может оказаться настоящей находкой — особенно в критических ситуациях!

Фото: commons.wikimedia.org by Rashmi81, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Силикагель

Силикагель — это пористая форма диоксида кремния, способная впитывать влагу и защищать вещи от порчи. Именно благодаря этим свойствам он незаменим в быту.

Как использовать силикагель с пользой

Если утопили телефон

Забудьте про рис! Куда эффективнее — положить смартфон в герметичный пакет с силикагелем минимум на сутки. Это поможет вытянуть влагу и увеличит шансы на спасение устройства.

Для сохранности бритв

Бритвенные лезвия часто тупятся из-за влаги. После использования тщательно вытрите бритву и уберите её в контейнер с несколькими пакетиками силикагеля. Так лезвия дольше останутся острыми.

Чтобы инструменты не ржавели

Металлический инструмент легко портится из-за сырости. Положите несколько пакетиков в ящик для инструментов — и забудьте о ржавчине надолго.

Ещё идеи для применения

Если промокла обувь или сумка - вложите внутрь пакетик силикагеля для быстрой сушки.

- вложите внутрь пакетик силикагеля для быстрой сушки. Добавьте пакетики в спортивную сумку или к мокрому купальнику - они избавят от неприятного запаха.

- они избавят от неприятного запаха. Хотите сохранить букет: Силикагель отлично подходит для сушки цветов.

Силикагель отлично подходит для сушки цветов. Защитите фотографии, документы и фотоальбомы , положив внутрь упаковок пакетики от влаги.

, положив внутрь упаковок пакетики от влаги. Положите силикагель в упаковки с сухими продуктами - они дольше останутся свежими.

- они дольше останутся свежими. Не забудьте про аптечку: силикагель поможет уберечь лекарства от порчи.

Как восстановить силикагель

Когда пакетики утратят свою эффективность, их легко оживить: просто разложите их на противне и отправьте в духовку на два часа при 200 градусах. После этого силикагель снова готов к работе!

Уточнения

Силикаге́ль (англ. silica gel), силикатный гель — высушенный гель, образующийся из перенасыщенных растворов кремниевых кислот (nSiO 2 ·mH 2 O) при pH > 5-6.



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