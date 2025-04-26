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Пакетики, которые вы выбрасывали зря: зачем нужен силикагель дома

2:05
Недвижимость

Наверняка вы не раз замечали маленькие пакетики с прозрачными шариками в коробках с обувью или техникой. Обычно их выбрасывают, даже не задумываясь. Но силикагель может оказаться настоящей находкой — особенно в критических ситуациях!

Силикагель
Фото: commons.wikimedia.org by Rashmi81, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Силикагель

Силикагель — это пористая форма диоксида кремния, способная впитывать влагу и защищать вещи от порчи. Именно благодаря этим свойствам он незаменим в быту.

Как использовать силикагель с пользой

Если утопили телефон

  • Забудьте про рис! Куда эффективнее — положить смартфон в герметичный пакет с силикагелем минимум на сутки. Это поможет вытянуть влагу и увеличит шансы на спасение устройства.

Для сохранности бритв

  • Бритвенные лезвия часто тупятся из-за влаги. После использования тщательно вытрите бритву и уберите её в контейнер с несколькими пакетиками силикагеля. Так лезвия дольше останутся острыми.

Чтобы инструменты не ржавели

  • Металлический инструмент легко портится из-за сырости. Положите несколько пакетиков в ящик для инструментов — и забудьте о ржавчине надолго.

Ещё идеи для применения

  • Если промокла обувь или сумка - вложите внутрь пакетик силикагеля для быстрой сушки.
  • Добавьте пакетики в спортивную сумку или к мокрому купальнику - они избавят от неприятного запаха.
  • Хотите сохранить букет: Силикагель отлично подходит для сушки цветов.
  • Защитите фотографии, документы и фотоальбомы, положив внутрь упаковок пакетики от влаги.
  • Положите силикагель в упаковки с сухими продуктами - они дольше останутся свежими.
  • Не забудьте про аптечку: силикагель поможет уберечь лекарства от порчи.

Как восстановить силикагель

Когда пакетики утратят свою эффективность, их легко оживить: просто разложите их на противне и отправьте в духовку на два часа при 200 градусах. После этого силикагель снова готов к работе!

Уточнения

Силикаге́ль (англ. silica gel), силикатный гель — высушенный гель, образующийся из перенасыщенных растворов кремниевых кислот (nSiO2·mH2O) при pH > 5-6.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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