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Что нельзя втыкать в удлинитель: 5 устройств, из-за которых вспыхивают пожары

2:22
Недвижимость

Удлинители давно стали незаменимой вещью в наших домах. Но за привычной удобностью скрывается реальная угроза: не все электроприборы безопасно подключать к удлинителю.

Удлинитель
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Удлинитель

В чём опасность

Многие подключают микроволновку или фритюрницу к удлинителю просто потому, что ближайшая розетка далеко. Но электрики настоятельно предупреждают: это может закончиться пожаром.

"Удлинители рассчитаны на маломощные устройства вроде ламп, ноутбуков или зарядок для телефонов. А вот мощная техника легко перегревает кабель, вызывая короткое замыкание", — напоминают специалисты.

Эти приборы должны работать только от розетки

Фритюрницы и аэрогрили

  • Эти удобные приборы потребляют более 2000 Вт энергии — слишком много для стандартного удлинителя. Если одновременно включить чайник или тостер, риск перегрева и пожара возрастает в разы.

Микроволновые печи

  • Средняя микроволновка потребляет около 1500 Вт, а крупные модели ещё больше. Подключение к удлинителю — прямой путь к перегреву кабеля и его повреждению.

Посудомоечные машины

  • При нагреве воды их энергопотребление скачет до 2000 Вт. Поэтому посудомойке нужна отдельная стационарная розетка, как и другим мощным приборам: котлам, обогревателям, плитам, сушилкам и кондиционерам.

Как безопасно использовать удлинители

Разматывайте кабель полностью

  • Скрученный удлинитель нагревается сильнее, что повышает риск возгорания.

Регулярно осматривайте шнуры

  • Трещины, твёрдая или потрескавшаяся изоляция — тревожный знак. Такой удлинитель надо заменить.

Не накрывайте удлинитель

  • Ковры, одеяла и мебель мешают теплу выходить наружу.

Не используйте обычные удлинители на улице

  • Для работы на свежем воздухе подойдут только модели смаркировкой не ниже IP44, которые защищены от пыли и влаги. Но даже они не предназначены для работы под дождём или в воде.

Правильное обращение с удлинителями — это не только забота о приборах, но и залог вашей безопасности. Не пренебрегайте этими простыми правилами!

Уточнения

Эле́ктрик - специалист, работающий в области электротехники (полное название профессии — "Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования").

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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