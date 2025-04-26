Что нельзя втыкать в удлинитель: 5 устройств, из-за которых вспыхивают пожары

Удлинители давно стали незаменимой вещью в наших домах. Но за привычной удобностью скрывается реальная угроза: не все электроприборы безопасно подключать к удлинителю.
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Удлинитель
В чём опасность
Многие подключают микроволновку или фритюрницу к удлинителю просто потому, что ближайшая розетка далеко. Но электрики настоятельно предупреждают: это может закончиться пожаром.
"Удлинители рассчитаны на маломощные устройства вроде ламп, ноутбуков или зарядок для телефонов. А вот мощная техника легко перегревает кабель, вызывая короткое замыкание", — напоминают специалисты.
Эти приборы должны работать только от розетки
Фритюрницы и аэрогрили
Эти удобные приборы потребляют более 2000 Вт энергии — слишком много для стандартного удлинителя. Если одновременно включить чайник или тостер, риск перегрева и пожара возрастает в разы.
Микроволновые печи
Средняя микроволновка потребляет около 1500 Вт, а крупные модели ещё больше. Подключение к удлинителю — прямой путь к перегреву кабеля и его повреждению.
Посудомоечные машины
При нагреве воды их энергопотребление скачет до 2000 Вт. Поэтому посудомойке нужна отдельная стационарная розетка, как и другим мощным приборам: котлам, обогревателям, плитам, сушилкам и кондиционерам.
Как безопасно использовать удлинители
Разматывайте кабель полностью
Скрученный удлинитель нагревается сильнее, что повышает риск возгорания.
Регулярно осматривайте шнуры
Трещины, твёрдая или потрескавшаяся изоляция — тревожный знак. Такой удлинитель надо заменить.
Не накрывайте удлинитель
Ковры, одеяла и мебель мешают теплу выходить наружу.
Не используйте обычные удлинители на улице
Для работы на свежем воздухе подойдут только модели смаркировкой не ниже IP44, которые защищены от пыли и влаги. Но даже они не предназначены для работы под дождём или в воде.
Правильное обращение с удлинителями — это не только забота о приборах, но и залог вашей безопасности. Не пренебрегайте этими простыми правилами!
Уточнения
Эле́ктрик - специалист, работающий в области электротехники (полное название профессии — "Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования").