Одна ложка — и ванна сияет, муравьи бегут, а обувь больше не пахнет

В мире, где всё чаще отказываются от химии, на первый план выходят простые и экологичные решения. И одно из них — обычный картофельный крахмал. В сочетании с уксусом он способен заменить целую армию бытовой химии — безопасно, эффективно и почти бесплатно.
Вы удивитесь, насколько легко приготовить домашний очиститель:
Хорошо встряхните, распылите на плитку, стекло, раковины, ванны — и просто смойте. Поверхность будет блестеть без разводов, а плесень туда вряд ли захочет возвращаться. И всё это — за пару центов.
Но на этом магия не заканчивается. Вот ещё, чем способен вас поразить картофельный крахмал:
Казалось бы, обычный крахмал. А на деле — универсальный помощник, который работает тише всех, но лучше многих.
Крахма́л — органическое вещество с формулой (C6H10O5)n, смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза.
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