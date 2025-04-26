Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никто не планировал шедевр — а получился салат, за который дерутся в семье
Детский рак отступает: что заставило опухоль стать мышцей
Шокирующая тайна Славы и Анатолия Данилицкого: кто на самом деле был неверен?
Весна в Пругоницком парке: природа оживает перед глазами
Выщипал — и ждёшь чуда: когда брови возвращаются, а когда — нет
Двигаешься — и отпускает: 9 упражнений, чтобы выдохнуть стресс
Не заливай, не закармливай, не спеши: 7 правил ухода за розами
Путешествие в прошлое: как Елена Ханга нашла связь с отцом, которого никогда не знала
Этот шаг в мае решает всё: пропустите — и арбузы будут как огурцы

Одна ложка — и ванна сияет, муравьи бегут, а обувь больше не пахнет

1:53
Недвижимость

В мире, где всё чаще отказываются от химии, на первый план выходят простые и экологичные решения. И одно из них — обычный картофельный крахмал. В сочетании с уксусом он способен заменить целую армию бытовой химии — безопасно, эффективно и почти бесплатно.

крахмал
Фото: freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
крахмал

Уборка без разводов и запаха хлорки

Вы удивитесь, насколько легко приготовить домашний очиститель:

  • 1 стакан воды
  • 1 стакан белого уксуса
  • 1 ст. ложка картофельного крахмала

Хорошо встряхните, распылите на плитку, стекло, раковины, ванны — и просто смойте. Поверхность будет блестеть без разводов, а плесень туда вряд ли захочет возвращаться. И всё это — за пару центов.

Крахмал не только для соуса

Но на этом магия не заканчивается. Вот ещё, чем способен вас поразить картофельный крахмал:

  • Избавляет от муравьёв — просто смешайте его с белым мелом.
  • Ухаживает за газоном — если смешать с лайт-колой и средством для мытья посуды.
  • Работает как сухой шампунь — не только для волос, но и для одежды.
  • Чистит серебро и мебель — паста из крахмала и воды справится даже с застарелой грязью.
  • Убирает жирные пятна — особенно с кожи и мягкой мебели.
  • Упрощает глажку — смесь с водой работает как лёгкий крахмал.
  • Устраняет запах из обуви — просто насыпьте немного на ночь.
  • Заботится о шерсти животных — придаёт блеск и мягкость.
  • Сохраняет книги — впитывает влагу между страниц, не давая завестись плесени.
  • Помогает при ожогах и укусах — как компресс или присыпка.

Казалось бы, обычный крахмал. А на деле — универсальный помощник, который работает тише всех, но лучше многих.

Уточнения

Крахма́л — органическое вещество с формулой (C6H10O5)n, смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Наука и техника
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти Аудио 
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Наука и техника
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм Аудио 
Адвокат Прилучного рассказала о встрече Муцениеце с сыном: странно себя ведёт
Шоу-бизнес
Адвокат Прилучного рассказала о встрече Муцениеце с сыном: странно себя ведёт Аудио 
Популярное
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя

Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?

Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке
Ту-144: сверхзвук по-советски — гордость, риск и история, опередившая время Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Последние материалы
Детский рак отступает: что заставило опухоль стать мышцей
Шокирующая тайна Славы и Анатолия Данилицкого: кто на самом деле был неверен?
Весна в Пругоницком парке: природа оживает перед глазами
Выщипал — и ждёшь чуда: когда брови возвращаются, а когда — нет
Двигаешься — и отпускает: 9 упражнений, чтобы выдохнуть стресс
Не заливай, не закармливай, не спеши: 7 правил ухода за розами
Путешествие в прошлое: как Елена Ханга нашла связь с отцом, которого никогда не знала
Этот шаг в мае решает всё: пропустите — и арбузы будут как огурцы
Одна ложка — и ванна сияет, муравьи бегут, а обувь больше не пахнет
Свекровь не хвалила, но взяла рецепт для подруги: готовим вкуснейшую лазанью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.