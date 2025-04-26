Одна ложка — и ванна сияет, муравьи бегут, а обувь больше не пахнет

1:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В мире, где всё чаще отказываются от химии, на первый план выходят простые и экологичные решения. И одно из них — обычный картофельный крахмал. В сочетании с уксусом он способен заменить целую армию бытовой химии — безопасно, эффективно и почти бесплатно.

Фото: freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ крахмал

Уборка без разводов и запаха хлорки

Вы удивитесь, насколько легко приготовить домашний очиститель:

1 стакан воды

1 стакан белого уксуса

1 ст. ложка картофельного крахмала

Хорошо встряхните, распылите на плитку, стекло, раковины, ванны — и просто смойте. Поверхность будет блестеть без разводов, а плесень туда вряд ли захочет возвращаться. И всё это — за пару центов.

Крахмал не только для соуса

Но на этом магия не заканчивается. Вот ещё, чем способен вас поразить картофельный крахмал:

Избавляет от муравьёв — просто смешайте его с белым мелом.

Ухаживает за газоном — если смешать с лайт-колой и средством для мытья посуды.

Работает как сухой шампунь — не только для волос, но и для одежды.

Чистит серебро и мебель — паста из крахмала и воды справится даже с застарелой грязью.

Убирает жирные пятна — особенно с кожи и мягкой мебели.

Упрощает глажку — смесь с водой работает как лёгкий крахмал.

Устраняет запах из обуви — просто насыпьте немного на ночь.

Заботится о шерсти животных — придаёт блеск и мягкость.

Сохраняет книги — впитывает влагу между страниц, не давая завестись плесени.

Помогает при ожогах и укусах — как компресс или присыпка.

Казалось бы, обычный крахмал. А на деле — универсальный помощник, который работает тише всех, но лучше многих.

Уточнения

Крахма́л — органическое вещество с формулой (C 6 H 10 O 5 ) n , смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза.



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