Он видел рыцарей, революции и Wi-Fi: чем живёт дом, построенный до изобретения окон

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Этот дом стоит уже почти тысячу лет. Его стены видели расцвет аббатства Клюни, падение монархий и смену эпох — и при этом до сих пор принимают гостей.

Фото: commons.wikimedia.org by Zairon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деревня Ивуар

Открытие, начавшееся с простой идеи

Жан-Дени Сальвек, исследователь средневековой архитектуры и автор путеводителей по Клюни, почти 40 лет владел старинным домом в коммуне. И только однажды по телефону он признался:

"Я просто захотел понять, сколько же ему лет". Так началось настоящее научное расследование.

С 1985 года Сальвек и его ассоциация занимаются изучением средневековой архитектуры в округе. Для одной из экспедиций он пригласил специалистов из Фрайбурга. Немецкие исследователи провели дендрохронологический анализ — изучили слои древесины и сравнили их с историей климатических изменений.

Результат оказался сенсационным.

1091 год: официальная дата рождения дома

Установлено, что этот дом — тот самый, что на улице Дю Мерль, 20, — был построен в 1091 году. Его прозвали жилищем аптекаря. Это делает его самым древним официально датированным домом во Франции.

"Он появился всего через три года после основания часовни Сен-Одон", — уточнил Сальвек.

Сегодня это церковь Сен-Марсель.

Несмотря на века перемен, большая часть первого этажа, западная стена и потолочная балка — всё это до сих пор оригинальные элементы XI века.

"Это редкость, почти чудо", — говорит бывший архитектор.

Новая жизнь в старых стенах

Сейчас здание не просто стоит — оно живёт. Дом включён в охраняемую зону исторической застройки Клюни. По закону Мальро (принят в 1962 году), такие здания не только охраняются от разрушения, но и переоборудуются для жизни.

Так "жилище аптекаря" превратилось в уютный коттедж. В нём могут остановиться до четырёх человек: от 250 евро за две ночи до почти 1300 евро в неделю. Спрос — стабильно высокий.

"Некоторые приезжают ради Клюни, другие — только ради дома", — с улыбкой отмечает Сальвек.

Уточнения

Архитекту́ра (от старогреческого: ἀρχι-, „главный“, и τέκτων, „создатель“) или Зо́дчество — искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека.



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